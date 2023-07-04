"АТО по-ізраїльськи". Стрілянина, вибухівка під мечеттю та втеча біженців. Що треба знати про нові бої у Палестині

Палестинський табір нашпигований зброєю і вибухівкою

Ізраїль у понеділок розпочав рейд на палестинський табір біженців Дженін на Західному березі річки Йордан. Вже другий день між ізраїльськими військами та озброєними палестинськими бойовиками відбуваються інтенсивні перестрілки, а тисячі біженців були змушені покинути свої домівки та втікати.

Цю операцію ізраїльської армії називають найбільшою з часів інтифади Аль-Акса у 2000 році. Залучені тисячі військових, авіація та важка інженерна техніка.

Чому Ізраїль атакував табір

Ізраїль розглядає Дженін як "притулок для тероризму" — табір став оплотом нового покоління палестинських бойовиків, які розчаровані палестинською владою та обмеженнями з боку Ізраїлю. Там базуються сотні озброєних бойовиків угруповань на кшталт ХАМАС, Ісламський джихад і ФАТХ. У той час, як напівавтономна Палестинська адміністрація майже не присутня, передає BBC.

Є різні погляди на роль Дженіна: для Ізраїля це терористи, але палестинці вважають озброєні сили рухом опору.

Табір був створений у 1950-х роках для розміщення біженців і перетворився на осередок для озброєних угруповань

Ці озброєні угруповання звинувачують у терористичних нападах на ізраїльських громадян, які почастішали останнім часом. Тому ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) почав операцію проти бойовиків, наголосивши, що вона націлена саме на них, а не на палестинську владу, в Ізраїля немає наміру займати табір для біженців.

ЦАХАЛ звітує про перші знахідки у таборі — наприклад, склад зброї під мечеттю Аль-Ансарі, яку перетворили на укріплення. Склад був наповнений купою боєприпасів і двома ямами з вибуховими пристроями:

Армія оборони Ізраїлю спочатку завдала удару безпілотниками по палестинцях біля мечеті, а потім зуміла проникнути туди. Знищено також два штаби бойовиків, нейтралізовано кілька вибухових пристроїв, вилучено зброю, боєприпаси, військову техніку. Також виявили лабораторію, яка використовувалася для виготовлення вибухівки.

Це, наприклад, підземне сховище-тунель для бомб у Дженіні:

Тунель, який використовувався для зберігання вибухівки

Знайшли також дві кімнати, які використовувалися як оперативні командні центри для бойовиків у цьому районі

Один з командних центрів бойовиків у таборі

Солдати також знайшли гранатомет разом із військовою технікою та зброєю. Але на цьому рейди не завершилися, вранці ЦАХАЛ анонсував, що залишилося ще 10 цілей, які, ймовірно, включатимуть лабораторії, що виготовляють вибухівку. У вівторок ізраїльський радник заявив, що операція "близька до завершення". Армія оборони Ізраїлю заявляє, що заарештувала 120 підозрюваних.

Жорстокі сутички

У рейді на штаби та склади зброї бойовиків беруть участь понад тисяча ізраїльських військових, здійснено понад 10 авіаударів — у тому числі з безпілотників. Військові завдали авіаудару по "бойовій кімнаті", яка слугувала спостережним пунктом, місцем збору озброєних терористів до і після терактів, сховищем боєприпасів, центром зв'язку, передає Times of Israel.

У таборі вже два дні чути гул безпілотників, регулярні автоматні черги та звуки вибухів. У відповідь на початок операції ЦАХАЛу озброєні бойовики почали відбиватися зсередини табору. Так звані "бригади Дженіна" заявили, що боротимуться до останнього подиху.

Залучені тисячі військових, авіація та важка інженерна техніка

Міністерство охорони здоров'я Палестинської автономії заявляє про загибель десятьох місцевих жителів, близько 100 осіб поранені. Здебільшого, це поранення від куль внаслідок потрапляння під перехресний вогонь між бойовиками та ЦАХАЛом, рани від осколків та вибухів.

Палестинський Червоний Півмісяць повідомляє, що його екіпажі евакуювали 3000 людей, включаючи пацієнтів і людей похилого віку. Також повідомляється, що ізраїльські сили тримали десятки людей у ​​своїх будинках з ранку понеділка, вони не мали змоги отримати їжу та воду. Ізраїльські військові відключили телефонний зв'язок і постачання електроенергії в табір.

На тлі антитерористичної операції в Дженіні, в ніч проти 4 липня околицями прокотилася хвиля заворушень, охопивши 25 арабських населених пунктів. В Абу Дісі, біля Єрусалима, внаслідок вибуху було поранено двох бійців поліції. Поліція повідомила також про заворушення у Шуафаті та Каландії, де екстремісти кидали вибухові пристрої, петарди, "коктейлі Молотова" та каміння у прикордонників.

У Тель-Авіві у вівторок вранці автомобіль на повній швидкості протаранив натовп на автобусній зупинці біля торгового центру, після чого водій вийшов та атакував перехожих ножем, передає Times of Israel. Поранено семеро людей, троє з них у важкому стані.

ЗМІ ідентифікували нападника як палестинця, який в'їхав до Ізраїлю з дозволом на лікування, оскільки страждав від невиліковної хвороби.

Терористи ХАМАСу назвали теракт у Тель-Авіві "героїчною помстою за операцію в Дженіні", маючи на увазі велику військову операцію в місті на Західному березі річки Йордан, яку Ізраїль розпочав учора рано вранці. Проте ХАМАС поки не взяв на себе пряму відповідальність за теракт.

Як реагують палестинці та світ

Палестинські лідери засудили це як "вторгнення" і "новий військовий злочин".

"Те, що відбувається, — це спроба повністю стерти табір біженців і виселити мешканців", — сказав прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайєх.

Палестинці оголосили загальний страйк на Західному березі у відповідь на військову операцію в Дженіні. Магазини та офіси закриті.

Йорданія назвала операцію "порушенням міжнародного гуманітарного права". Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді закликав до негайного припинення насильства в Дженіні, додавши, що окупація палестинських територій є нелегітимною.

Туреччина засудила рейд Ізраїлю в Дженіні, додавши, що вона "глибоко стурбована" тим, що напруженість у регіоні може "спровокувати нову спіраль насильства".

Водночас США висловили підтримку тому, що вони назвали "безпекою Ізраїлю та правом захищати свій народ від ХАМАСу, Палестинського ісламського джихаду та інших терористичних груп".

Як повідомлялося раніше, з початку року в Ізраїлі спостерігається сплеск насильства, внаслідок якого 140 палестинців, включаючи як бойовиків, так і мирних жителів, було вбито. З ізраїльського боку загинули 27 людей, усі вони були цивільними.