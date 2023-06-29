Через Коран: в Ірані мітингувальники пішли штурмом на посольство Швеції (відео)

Мітингувальники вимагають вислати посла Швеції з країни

Після того, як іракський іммігрант спалив вирвані сторінки з Корану перед центральною мечеттю у Стокгольмі, десятки іракців вийшли на акцію протесту. Вони зібралися під будинком посольства Швеції.

Про це повідомляє "Телеграф".

За даними в мережі, мітингувальники намагаються брати штурмом посольство і вже вирвали ворота на його території. Вони вимагають вислати посла Швеції з країни і скандують гасла проти осквернення священної книги.

Акція протесту була організована лідером шиїтів Муктадою Садром, який вимагав усунення шведського посла. Міністерство закордонних справ Швеції було поінформовано про ситуацію.

"Співробітники нашого посольства у безпеці", — сказано у заяві.

Пізніше з’явилися відео, на яких, як стверджується, було знято евакуацію співробітників диппредставництва Швеції.

Нагадаємо, що інцидент із підпалом Корану стався 27 червня (коли мусульмани всього світу почали святкувати Курбан-байрам, а тому дату акції, очевидно, було обрано недаремно). Організатор акції заявляв, що вона не пов’язана із блокуванням Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО, а також не є спробою образити мусульман. Натомість, стверджував палій, його метою була критика законів шаріату та змісту Корану.