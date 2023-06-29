Из-за Корана: в Иране митингующие пошли штурмом на посольство Швеции (видео)

Митингующие требуют выслать посла Швеции из страны

После того как иракский иммигрант сжег вырванные страницы из Корана перед центральной мечетью в Стокгольме, десятки иракцев вышли на акцию протеста. Они собрались под зданием посольства Швеции.

Об этом сообщает "Телеграф".

По данным в сети, митингующее пытаются брать штурмом посольство и уже вырвали ворота на его территории. Они требуют выслать посла Швеции из страны и скандируют лозунги против осквернения священной книги.

Акция протеста была организована лидером шиитов Муктадой Садром, потребовавшим отстранения шведского посла. Министерство иностранных дел Швеции было проинформировано о ситуации.

"Сотрудники нашего посольства в безопасности", — сказано в заявлении.

Позже появились видео, на которых, как утверждается, была запечатлена эвакуация сотрудников диппредставительства Швеции.

Напомним, что инцидент с поджогом Корана произошел 27 июня (когда мусульмане всего мира начали праздновать Курбан-байрам, а потому дата акции, очевидно, была выбрана не зря). Организатор акции заявлял, что она не связана с блокированием Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО, а также не является попыткой оскорбить мусульман. Вместо того, утверждал поджигатель, его целью была критика законов шариата и содержания Корана.