В Швеции сожгли Коран перед мечетью: Турция не замедлила с реакцией

Во время акции был задержан мужчина, который пытался закидать организатора акции камнями

В Швеции полиция одобрила проведение акции, во время которой ее организатор сжег перед мечетью копию священной книги мусульман.

Как сообщает Aftonbladet, организатором является выходец из Ирака Салман Мамика, который заявил, что своей акцией он хотел раскритиковать ислам, но она никак не связана с желанием Швеции вступить в НАТО.

Сначала он включил шведский гимн и размахивал государственным флагом, а затем начал вырывать страницы из Корана, класть на них куски бекона, а затем поджигал их сигаретой.

Мужчину теперь подозревают в разжигании религиозной ненависти, а также в нарушении запрета на использование огня.

На акции присутствовали около 200 человек, которые выкрикивали оскорбления в сторону Мамики и его помощника, а один из них даже пытался кидать камни в его сторону. Впрочем, нарушителя быстро задержала полиция.

Организатор акции заявлял, что она не связана с блокированием Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО, а также не является попыткой оскорбить мусульман. Вместо того, говорит Мамика, его целью была критика законов шариата и содержания Корана.

Стоит отметить, что вечером 27 июня мусульмане всего мира начали праздновать Курбан-байрам, а потому дата акции, очевидно, была выбрана не зря.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже ответил, на происшествие, назвав действия властей Швеции "отвратительными".

"Недопустимо допускать эти действия и ссылаться на свободу слова. Терпеть такие ужасные действия — значит быть соучастником", — написал он в Twitter

Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину шведы и финны задумались о необходимости присоединиться к НАТО как можно скорее. Стокгольм и Хельсинки подали совместную заявку 18 мая, однако дальнейшее движение Швеции было заблокировано Турцией.

Финляндия же 4 апреля официально стала 31-м членом Альянса.