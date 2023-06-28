У Швеції спалили Коран перед мечеттю: Туреччина не забарилася з реакцією

Під час акції було затримано чоловіка, який намагався закидати організатора акції камінням

У Швеції поліція схвалила проведення акції, під час якої організатор спалив перед мечеттю копію священної книги мусульман.

Як повідомляє Aftonbladet, організатором є виходець з Іраку Салман Маміка, який заявив, що своєю акцією він хотів розкритикувати іслам, але вона ніяк не пов’язана із бажанням Швеції вступити до НАТО.

Спочатку він увімкнув шведський гімн і розмахував державним прапором, а потім почав виривати сторінки з Корану, класти на них шматки бекону, а потім підпалював їх цигаркою.

Чоловіка тепер підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті, а також у порушенні заборони використання вогню.

На акції були присутні близько 200 осіб, які вигукували образи у бік Маміки та його помічника, а один із них навіть намагався кидати каміння у його бік. Утім, порушника швидко затримала поліція.

Організатор акції заявляв, що вона не пов’язана із блокуванням Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО, а також не є спробою образити мусульман. Натомість каже Мамика, його метою була критика законів шаріату та змісту Корану.

Варто зазначити, що ввечері 27 червня мусульмани всього світу почали святкувати Курбан-байрам, а тому дату акції, очевидно, було обрано не просто так.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вже відповів, на подію, назвавши дії влади Швеції "огидними".

"Неприпустимо допускати ці дії та посилатися на свободу слова. Терпіти такі жахливі дії — значить бути співучасником", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну шведи та фіни замислилися про необхідність приєднатися до НАТО якнайшвидше. Стокгольм і Гельсінкі подали спільну заявку 18 травня, проте подальший рух Швеції було заблоковано Туреччиною.

Фінляндія ж 4 квітня офіційно стала 31-м членом Альянсу.