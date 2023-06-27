Снайпер ранил криминального авторитета: в спортзале Ивано-Франковска произошла стрельба (фото)

Пострадавший получил огнестрельное ранение и доставлен в больницу

В одном из спортивных залов в Ивано-Франковске произошла стрельба. В результате один из посетителей получил ранение. По предварительной информации, в него выстрелил снайпер с крыши одного из окрестных домов.

Информацию об этом опубликовало местное издание GALKA.

Отмечается, что инцидент случился 26 июня. Примерно в 17:20 полицейским поступил вызов о выстрелах, которые раздались на улице Симоненко в Ивано-Франковске.

"Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу" — сообщил с места происшествия начальник областной полиции Сергей Беспалько, пишет "Галка".

Фото - GALKA

После случившегося к месту происшествия прибыли криминалисты и следственно-оперативная группа. На поиски подозреваемого задействовали все оперативные службы.

Фото - Нацполиция

В полиции сообщают, что правоохранители опросили свидетелей, очевидцев, жителей окрестных домов, а также изъяли видео с камер наблюдения. По их словам, неизвестный из неустановленного оружия произвел выстрел в 32-летнего местного жителя, который находился в помещении спортивного клуба. Происшествие квалифицировали по п. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В сети тем временем пишут, что пострадавшим якобы оказался местный криминальный авторитет. Однако фамилию пострадавшего не называют.

Напомним, ранее в городе Яремче Ивано-Франковской области произошло убийство криминального авторитета Игоря Дутки по прозвищу "Сухой". Его убийство может быть связано неким Игорем Халамендой и местными рынками, которые последние якобы держит под контролем.

Также "Телеграф" писал о том, что в районе Киевского рынка в Одессе средь бела дня произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек и еще несколько получили ранения. Очевидцы рассказали, что неизвестные из автомобиля Range Rover открыли огонь по BMW, в котором находились люди.