Снайпер поранив кримінального авторитета: у спортзалі Івано-Франківська сталася стрілянина (фото)

Потерпілий отримав вогнепальне поранення та доставлений до лікарні

В одному із спортивних залів в Івано-Франківську сталася стрілянина. В результаті один із відвідувачів отримав поранення. За попередньою інформацією, у нього вистрілив снайпер із даху одного з навколишніх будинків.

Про це опублікувало місцеве видання GALKA.

Зазначається, що інцидент трапився 26 червня. Приблизно о 17:20 поліцейським надійшов виклик про постріли, що пролунали на вулиці Симоненка в Івано-Франківську.

"Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно зробив постріл. Внаслідок поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні", — повідомив з місця події начальник обласної поліції Сергій Беспалько, пише "Галка".

Фото — GALKA

Після того, що сталося до місця події, прибули криміналісти та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного задіяли усі оперативні служби.

Фото — Нацполіція

У поліції повідомляють, що правоохоронці опитали свідків, очевидців, мешканців навколишніх будинків, а також вилучили відео з камер спостереження. За їхніми словами, невідомий із невстановленої зброї зробив постріл у 32-річного місцевого жителя, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Подію кваліфікували за п. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У мережі тим часом пишуть, що постраждалим начебто виявився місцевий кримінальний авторитет. Проте прізвище потерпілого не називають.

Нагадаємо, раніше Нагадаємо, раніше у місті Яремчі Івано-Франківської області сталося вбивство кримінального авторитету Ігоря Дутки на прізвисько "Сухий". Його вбивство може бути пов'язане якимось Ігорем Халамендою та місцевими ринками, які останні нібито тримають під контролем.

Також "Телеграф" писав про те, що в районі Київського ринку в Одесі серед білого дня сталася стрілянина, внаслідок якої загинула як мінімум одна людина і ще кілька дістали поранення. Очевидці розповіли, що невідомі з автомобіля Range Rover відкрили вогонь по BMW, в якому були люди.