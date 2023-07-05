Взрывы, стрельба и захват заложников в суде Киева: подробности ЧП (обновляется)

В Киеве перекрывают дороги, а к месту событий направляется спецназ

В среду, 5 июля, в Киеве произошел взрыв. Местом событий стал Шевченковский суд. Очевидцы говорят о захвате заложников, стрельбе. На место событий направились полицейские и спецназ.

"Телеграф" внимательно следит за развитием событий и сообщает о всех последних подробностях:

18:25 Местные паблики сообщают, что в радиусе километра от Шевченковского суда перекрыты дороги.

18:20 "По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", — министр МВД Клименко.

18:10 Тем временем администратор группы ЕСИТС (Электронный суд) Евгений Костенко на своей странице в Фейсбук написал, что в зале суда произошел захват заложников.

"Несколько взрывов, обвиняемый бросил, минимум 4 гранаты, судя по всему захватил автомат. Данных о раненых нет. Судя по периодичности взрывов и выстрелов, он в конвойной захватил заложника и уже с оружием начал действовать. Служба охраны за это не отвечает, она кстати, всегда тщательно проверяет все на входе", — говорит он.

18:00 В МВД Украины уже официально подтвердили произошедшее.

"Полицейские получили информацию о произошедшем взрыве в помещении суда в Шевченковском районе. На месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи", — пишут в пресс-службе министерства.