Вибухи, стрілянина та захоплення заручників у суді Києва: подробиці НП (оновлюється)

У Києві перекривають дороги, а до місця подій прямує спецназ

У середу, 5 липня, у Києві стався вибух. Місцем подій став Шевченківський суд. Очевидці говорять про захоплення заручників, стрілянину. На місце подій попрямували поліцейські та спецназ.

"Телеграф" уважно стежить за розвитком подій та повідомляє про всі останні подробиці:

18:31 Наразі злочинець може перебувати із заручниками у туалеті суду. Причиною вибуху був вибуховий пакет.

18:30 У мережі стверджують, що підозрюваним може бути Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт – кинув бойову гранату у нацгвардійців.

18:25 Місцеві пабліки повідомляють, що у радіусі кілометра від Шевченківського суду перекрито дороги.

18:20 "За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", — міністр МВС Клименко.

18:10 Тим часом адміністратор групи ЕСІТС (Електронний суд) Євген Костенко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що у залі суду відбулося захоплення заручників.

"Декілька вибухів, обвинувачений кинув, щонайменше 4 гранати, судячи з усього захопив автомат. Даних про поранених немає. Судячи з періодичності вибухів і пострілів, він у конвойній захопив заручника і вже зі зброєю почав діяти. Служба охорони за це не відповідає, вона до речі, завжди ретельно перевіряє все на вході", — каже він.

18:00 У МВС України вже офіційно підтвердили подію.

"Поліцейські отримали інформацію про вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі. На місці працює слідчо-оперативна група, спецназівці, вибухотехніки та кінологи", — пишуть у пресслужба міністерства.