Київ втрачає десятки мільйонів на евакуації авто: скільки танків і бронежилетів можна купити за ці гроші

Міська влада розв'язала руки низці фірм і ФОПів для евакуації авто

У Києві станом на кінець травня 2023 року штрафи за порушення правил зупинки, стоянки, паркування поповнили міський бюджет майже на 35 млн гривень.

Про це на запит "Телеграфу" повідомив начальник управління з паркування транспортного Департаменту КМДА Сергій Дубенко.

"До бюджету міста Києва по коду класифікації доходів бюджету 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів у 2022 р. надійшло 43 775 767,75 гривні, у період з 01.01.2023 по 31.05.2023 – 34 520 519,68 грн", — поінформував він.

При цьому, як зазначають у КМДА з посиланням на законодавство, "розмір плати за доставлення (транспортування) на спецмайданчик чи стоянку визначається самостійно підприємством, установою та організацією, які провадять діяльність, пов’язану із транспортуванням транспортних засобів".

Інакше кажучи — київська влада не знає, скільки ж насправді на евакуаторах заробили приватні фірми та ФОПи-посередники.

Як уточнили в Департаменті транспорту, станом на червень-2023 перевезення транспортних засобів, затриманих інспекторами з паркування, на спеціальний майданчик чи стоянку інспектори здійснюють вже відповідно до нових договорів, укладених Дептрансом як з приватними, так і з комунальними підприємствами. А саме мова йде про таких офіційних операторів:

- КП "Центр організації дорожнього руху";

- КП "Київтранспарксревіс";

- ТОВ "Експедиція 777";

- ТОВ "Експресавтоком";

- ТОВ "Паркінг Україна",

- ТОВ "Укртрансконтракт",

- ФОП Ліщина О.О.,

- ФОП Лук’яненко Є.О.,

- ФОП Яременко Г.В.

Якщо додати вказані вище суми, отримані торік і цьогоріч міським бюджетом за неправильне паркування, виходить майже 80 млн грн. За ці гроші умовно можна купити два танки Leopard 2 A7+ (або близько 2 тис. бронежилетів UT PROFI 6-го класу Multicam компанії UKRTAC). Однак цих грошей могло б бути значно більше, а втрат — у рази менше, якби столична влада сама нарощувала парк евакуаторів й адмініструвала збирання коштів за порушення паркування, а не давала на відкуп приватникам.

Як повідомлялось, навесні цього року в Києві паркування на муніципальних майданчиках зробили безкоштовним. Однак в КМДА зазначали, що ці нововведення діятимуть лише тимчасово.

Раніше "Телеграф" писав, як торік у травні в Києві повернули плату за паркування автомобілів, хоча міський голова Віталій Кличко обіцяв, що цього не станеться.

*Більше про проблеми паркування та евакуації авто на штрафмайданчики в Києві читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 27 червня, уранці.