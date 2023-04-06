Чоловік випитував, де його машина, а потім облаяв інспектора

У Києві, ймовірно, працівник Офісу Генпрокурора, облаяв інспектора з паркування. Сталося це після того, як чоловік прийшов до машини, але виявилося, що її вже евакуювали на штрафмайданчик.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Андріюк ONLINE". На ньому літній чоловік підходить до інспектора з паркування й обурено запитує, де його машина. Інспектор відповідає, що вона на штрафмайданчику.

Власник автомобіля одразу починає просити в інспектора його документи та показує своє посвідчення працівника Офісу генпрокурора. З’ясувалося, що власника машини звати Закриничний Микола Миколайович.

Далі Закриничний запитав, чому забрали його машину. Інспектор пояснив, що працівник прокуратури припаркувався на зупинці громадського транспорту. У відповідь на це Закриничний почав вимагати в інспектора номер телефону:

Закриничний: Ваш телефон давайте сюди!

Ваш телефон давайте сюди! Інспектор: Чому я вам маю давати свій мобільний телефон?

Чому я вам маю давати свій мобільний телефон? Закриничний: Я не поняв, де машина моя?

Я не поняв, де машина моя? Інспектор: Я вам сказав, на штрафмайдані!

Я вам сказав, на штрафмайдані! Закриничний: Я не поняв, ви шо, вобще ах*єлі, чи що!?

У підсумку, обурений Микола Закриничний сфотографував інспектора та пішов кудись разом із фруктами, які він весь цей час тримав у руках. До слова, детальної інформації про Закриничного Миколу Миколайовича в мережі немає.

Однак на старій версії сайту Генпрокуратури на сторінці "Інші посади" за 2016 рік Закриничний Микола Миколайович вказаний, як комендант відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України.

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