Мужчина спрашивал, где его машина, а затем обругал инспектора

В Киеве вероятный работник Офиса генпрокурора обругал инспектора по парковке. Случилось это после того, как мужчина пришел к машине, но оказалось, что ее уже эвакуировали на штрафплощадку.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Андрюк ONLINE". На нем пожилой мужчина подходит к инспектору по парковке и возмущенно спрашивает, где его машина. Инспектор отвечает, что она на штрафплощадке.

Владелец автомобиля требует у инспектора его документы и показывает свое удостоверение работника Офиса генпрокурора. Выяснилось, что владельца машины зовут Закриничный Николай Николаевич.

Затем Закриничный спросил, почему забрали его машину. Инспектор объяснил, что работник прокуратуры припарковался на остановке общественного транспорта. В ответ на это Закриничный потребовал у инспектора номер телефона:

Закриничный: Ваш телефон давайте сюда!

Ваш телефон давайте сюда! Инспектор: Почему я вам должен давать свой мобильный телефон?

Почему я вам должен давать свой мобильный телефон? Закриничный: Я не понял, где машина моя?

Я не понял, где машина моя? Инспектор: Я вам сказал, на штрафплощадке!

Я вам сказал, на штрафплощадке! Закриничный: Я не понял, вы что, вообще ах*ели, что ли?

В итоге возмущенный Николай Закриничный сфотографировал инспектора и ушел вместе с фруктами, которые он все это время держал в руках. К слову, подробной информации по Закриничному Николае Николаевиче в сети нет.

Однако на старой версии сайта Генпрокуратуры на странице "Другие должности" за 2016 год Закриничный Николай Николаевич указан как комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, нардеп Николай Тищенко устроил скандал в Житомирской области из-за флага Украины. Людей в сети возмутило и само знамя, и поведение Тищенко, которое назвали пиаром.

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