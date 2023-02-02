Прокурор Киева, который спорил с женой из-за носа, отметил Новый год за границей: что узнали журналисты

Прокурор Киева отказался говорить, где провел новогодний отпуск

Главный прокурор Киева Олег Кипер ездил в декабре прошлого года в отпуск за границу. Согласно документам, он провел в неустановленной стране 10 дней. Известен прокурор тем, что несколько лет назад "дрался за новый нос" со своей супругой.

Об этом говорится в расследовании "Схем". Из Украины руководитель Киевской горпрокуратры выехал 29 декабря, а вернулся в страну 8 января 2023 года.

Поездку прокурор подтвердил, сказав, что ездил по "семейным обстоятельствам". Подробности рассказывать он отказался, в частности, не стал называть страну, в которую ездил отдыхать.

"В конце декабря 2022 г. в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мною было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы о праве выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения и после их изучения и выяснения оснований, ими было предоставлено соответствующее разрешение", — сказано в ответе Олега Кипера.

Причину, по которой главный прокурор Киева не стал раскрывать страну отдыха, он назвал "соображениями безопасности" — его жена летом 2022 года сменила российское гражданство на украинское. В связи с этим, он не захотел называть страну, в которой сейчас проживает его супруга и ребенок. Но на официальных российских госпорталах паспорт Ирины Кипер (жены прокурора) все ще отображается как действительный. Также есть и идентификационный код, который все еще не анулирован. За всеми подробностями генпрокурор попросил обращаться в Государственную миграционную службу Украины.

Также, он рассказал журналистам, что дважды за время войны выезжал за границу в отпуск. Первый раз был в августе 2022 года для лечения в Вене. В подтверждение своих слов он предоставил журналистам квитанцию об оплате медицинских услуг в одной из венских частных клиник на сумму в 1,5 тысячи евро.

В 2015 году вышел эпизод ток-шоу "Говорит Украина" с участием Олега Кипера и его жены под названием "Битва за новый нос". Глава киевской горпрокуратуры сказал в эфире всеукраинского телеканала, что у него "идеальный нос", из-за чего супруга на его фоне начала стесняться своей внешности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский судья попал в скандал из-за отдыха в Москве. Более того, у его семьи нашли желье в оккупированном Крыму.