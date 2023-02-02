Прокурор Києва, який сперечався із дружиною через ніс, відзначив Новий рік за кордоном: що дізналися журналісти

Прокурор Києва відмовився говорити, де провів новорічну відпустку

Головний прокурор Києва Олег Кіпер їздив у грудні минулого року у відпустку за кордон. Згідно з документами, він провів у невстановленій країні 10 днів. Відомий прокурор тим, що кілька років тому "бився за новий ніс" зі своєю дружиною.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем". З України керівник Київської міськпрокуратри виїхав 29 грудня, а повернувся до країни 8 січня 2023 року.

Поїздку прокурор підтвердив, сказавши, що їздив за "сімейними обставинами". Подробиці розповідати він відмовився, зокрема не став називати країну, в яку їздив відпочивати.

"Наприкінці грудня 2022 р. у зв’язку з сімейними обставинами та необхідністю виїзду за кордон мною була подана заява про надання мені відпустки з можливістю виїзду за кордон. Всі документи про право виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл", — сказано у відповіді Олега Кіпера.

Причину, через яку головний прокурор Києва не став розкривати країну відпочинку, він назвав "міркуваннями безпеки" — його дружина влітку 2022 року змінила російське громадянство на українське. У зв’язку з цим він не захотів називати країну, в якій зараз проживає його дружина і дитина. Але на офіційних російських держпорталах паспорт Ірини Кіпер (дружини прокурора) все ще відображається як дійсний. Також є ідентифікаційний код, який досі не анульований. За всіма подробицями генпрокурор попросив звертатися до Державної міграційної служби України.

Також він розповів журналістам, що двічі за час війни виїжджав за кордон у відпустку. Перший раз був у серпні 2022 року для лікування у Відні. На підтвердження своїх слів він надав журналістам квитанцію про оплату медичних послуг в одній із віденських приватних клінік на суму 1,5 тисячі євро.

У 2015 році вийшов епізод ток-шоу "Говорить Україна" за участю Олега Кіпера та його дружини під назвою "Битва за новий ніс". Глава київської міськпрокуратури сказав в ефірі всеукраїнського телеканалу, що у нього "ідеальний ніс", через що дружина на його фоні почала соромитися своєї зовнішності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український суддя потрапив у скандал через відпочинок у Москві. Більше того, у його сім’ї знайшли житло в окупованому Криму.