На АЗС в Киевской области между полицейскими и депутатом произошел конфликт

В ПГТ Ракитное (Киевская область) между сотрудниками патрульной полиции и местным депутатом произошел конфликт, во время которого, по словам первых, мужчина угрожал правоохранителям расправой и оказывал сопротивление.

Так, по словам стражей порядка, инцидент произошел во время действия комендантского часа 24 декабря. Возле одной из автозаправочных станций патрульные остановили автомобиль Audi, водитель которого, "был с явными признаками алкогольного опьянения".

"Во время документирования водителя, на место происшествия подъехал автомобиль Mitsubishi, под управлением 65-летнего местного представителя власти, который вышел из автомобиля и начал безосновательно обвинять сотрудников полиции", — говорят полицейские.

В сообщении утверждается, что депутат спровоцировал конфликтную ситуацию, агрессивно себя вел по отношению к силовикам, законным требованиям которых оказывал неповиновение, сорвал нагрудную бодикамеру и повредил ее, в то же время угрожая полицейским физической расправой. А при попытке задержания оказывал сопротивление, а затем скрылся с места происшествия.

"Ты испугаешься, урод. Ты, с*ка, будешь знать. Я сегодня буду знать, где ты живешь, фамилия, все" — слова фигуранта видео, которое было опубликовано полицейскими.

Сообщается, что по факту угроз или насилия в отношении работника правоохранительного органа следователи начали досудебное расследование. Теперь мужчине грозит наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Стоит отметить, что в тоже время, в Сети распространяется и другая версия событий. По словам украинского журналиста Василия Крутчака заявления полицейских якобы отличаются от реального положения дел в тот вечер. Он утверждает, что инцидент начался с того, что водитель автомобиля Audi возвращался домой со своими друзьями и не понял, что включенными мигалками полицейские требуют от него остановить транспортное средство. Вместо этого он продолжил движение и остановился на АЗС, где на него уже ждали правоохранители.

"Ребята сказали, что не поняли, что их таким образом пытаются полицейские остановить и если бы они преследовали цель бежать, то не заезжали бы на АЗС. Сотрудники полиции начали силой задерживать ребят и запугивать их уголовной ответственностью", — говорится в сообщении.

После этого журналист обвиняет правоохранителей в коррупции. Якобы те, чтобы завершить инцидент, требовали у задержанных, чтобы они заправили служебный автомобиль за свой счет. Сообщается, что свидетелем этого стал 65-летний мужчина. По словам журналиста, тот подошел к задержанным и сказал, чтобы тот не заправлял бензином автомобиль полицейских. Дескать это и возмутило стражей порядка.

"Понимая, что Владимир свидетель их коррупционных действий, они начали словесную перепалку с пожилым мужчиной и начали задерживать его. Конечно, мужчина начал сопротивляться и за это ему теперь лепят неповиновение сотруднику полиции, нанесению телесных повреждений, бла-бла-бла….", — пишет Крутчак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве задержали хулигана, перепугавшего людей салютом в новогоднюю ночь.

Также мы сообщали о том, что в россии полицию расстрелял "вагнеровец".