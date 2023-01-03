На АЗС у Київській області між поліцейськими та депутатом стався конфлікт

У СМТ Рокитне (Київська область) між співробітниками патрульної поліції та місцевим депутатом стався конфлікт, під час якого, за словами перших, чоловік погрожував правоохоронцям розправою та чинив опір.

Так, за словами правоохоронців, інцидент стався під час дії комендантської години 24 грудня. Біля однієї з автозаправних станцій патрульні зупинили автомобіль Audi, водій якого "був із явними ознаками алкогольного сп’яніння".

"Під час документування водія, на місце події під’їхав автомобіль Mitsubishi, під керуванням 65-річного місцевого представника влади, який вийшов з автомобіля і почав безпідставно звинувачувати співробітників поліції", — кажуть поліцейські.

У повідомленні стверджується, що депутат спровокував конфліктну ситуацію, агресивно поводився стосовно силовиків, законним вимогам яких чинив непокору, зірвав нагрудну бодікамеру і пошкодив її, водночас погрожуючи поліцейським фізичною розправою. А при спробі затримання чинив опір, а потім втік з місця події.

"Ти злякаєшся, урод. Ти, с*ка, знатимеш. Я сьогодні знатиму, де ти живеш, прізвище, все" — слова фігуранта відео, яке було опубліковано поліцейськими.

Повідомляється, що за фактом погроз або насильства щодо працівника правоохоронного органу слідчі розпочали досудове розслідування. Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той же термін.

У той же час, в Мережі поширюється й інша версія подій. За словами українського журналіста Василя Крутчака, заяви поліцейських нібито відрізняються від реального стану справ того вечора. Він стверджує, що інцидент почався з того, що водій автомобіля Audi повертався додому зі своїми друзями і не зрозумів, що включеними мигалками поліцейські вимагають від нього зупинити транспортний засіб. Натомість він продовжив рух і зупинився на АЗС, де на нього вже чекали правоохоронці.

"Хлопці сказали, що не зрозуміли, що їх таким чином намагаються поліцейські зупинити і якби вони мали на меті втекти, то не заїжджали б на АЗС. Співробітники поліції почали силою затримувати хлопців та залякувати їх кримінальною відповідальністю", — йдеться у повідомленні.

Після цього журналіст звинувачує правоохоронців у корупції. Нібито ті, щоб завершити інцидент, вимагали у затриманих, щоб вони заправили службовий автомобіль власним коштом. Повідомляється, що свідком цього став 65-річний чоловік. За словами журналіста, той підійшов до затриманих і сказав, щоб не заправляли бензином автомобіль поліцейських. Мовляв це і обурило правоохоронців.

"Розуміючи, що Володимир свідок їхніх корупційних дій, вони почали словесну суперечку з літнім чоловіком і почали затримувати його. Звичайно, чоловік почав чинити опір і за це йому тепер ліплять непокору співробітнику поліції, завдання тілесних ушкоджень, бла-бла-бла….", — пише Крутчак.

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