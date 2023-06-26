Киев теряет десятки миллионов на эвакуации авто: сколько танков и бронежилетов можно купить за эти деньги

Городские власти развязали руки ряду фирм и ФЛП для эвакуации авто

В Киеве на конец мая 2023 года штрафы за нарушение правил остановки, стоянки и парковки пополнили городской бюджет почти на 35 млн гривен.

Об этом на запрос "Телеграфа" сообщил начальник управления по парковке транспортного Департамента КГГА Сергей Дубенко.

"В бюджет города Киева по коду классификации доходов бюджета 21081100 "Административные штрафы и другие санкции" за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств в 2022 г. поступило 43 775 767,75 гривны, в период с 01.01.2025. по 31.05.2023 – 34 520 519,68 грн", – проинформировал он.

При этом, как отмечают в КГГА со ссылкой на законодательство, "размер платы за доставку (транспортировку) на спецплощадку или стоянку определяется самостоятельно предприятием, учреждением и организацией, осуществляющими деятельность, связанную с транспортировкой транспортных средств".

Иными словами, киевские власти не знают, сколько же на самом деле на эвакуаторах заработали частные фирмы и ФЛП-посредники.

Как уточнили в Департаменте транспорта, по состоянию на июнь-2023 перевозки транспортных средств, задержанных инспекторами по парковке, на специальную площадку или стоянку инспекторы осуществляют уже в соответствии с новыми договорами, заключенными Дептрансом как с частными, так и с коммунальными предприятиями. А именно речь идет о таких официальных операторах:

- КП "Центр организации дорожного движения";

- КП "Киевтранспарксревис";

- ООО "Экспедиция 777";

- ООО "Экспрессавтоком";

- ООО "Паркинг Украина";

- ООО "Укртрансконтракт";

- ФЛП Лищина О.О.;

- ФЛП Лукьяненко Е.А.;

– ФЛП Яременко Г.В.

Если добавить указанные выше суммы, полученные городским бюджетом в прошлом году и в 2023-м за неправильную парковку, получается почти 80 млн грн. За эти деньги можно купить два танка Leopard 2 A7+ (или около 2 тыс. бронежилетов UT PROFI 6-го класса Multicam компании UKRTAC). Однако этих денег могло быть значительно больше, а потерь — в разы меньше, если бы столичные власти сами наращивали парк эвакуаторов и администрировали сбор средств за нарушение парковки, а не давали на откуп частникам.

Как сообщалось, весной этого года в Киеве парковку на муниципальных площадках сделали бесплатной. Однако в КГГА отмечали, что эти нововведения будут действовать только на время.

Ранее "Телеграф" писал, как в мае прошлого года в Киеве вернули плату за парковку автомобилей, хотя городской голова Виталий Кличко обещал, что этого не произойдет.

*Больше о проблемах парковки и эвакуации авто на штрафплощадки в Киеве читайте на сайте "Телеграф" во вторник утром, 27 июня.