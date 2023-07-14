Почему в Киеве так грязно осенью и зимой: в Киевсовете назвали неожиданную причину

Евгения Кулеба объяснила особенности ухода за городом

Ситуация с озеленением в Киеве удовлетворительная, но неравномерная. Так, если некоторые парки красивые и ухоженные, другие — нуждаются в большем внимании.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала депутат Киевсовета, основательница и руководительница общественной организации "Город-сад" Евгения Кулеба.

"Да, мы знаем о главных объектах мэра — это Владимирская горка, она в очень хорошем состоянии, туда постоянно выделяют средства, или парк "Наталка". В то же время мест по уходу намного больше. Например, есть парк "Нивки", "Сырец" ", которые находятся в достаточно плохом состоянии. Но Киев в целом цветущий город", — отметила она.

По ее словам, среди ощутимых проблем озеленения в Киеве — выкашивание травы почти под корень. Эта практика не распространена в европейских городах.

"Там действительно очень много просторов, в которых не косят траву, хранят природные ландшафты…. у нас траву скашивают до земли, из-за чего открывается очень много почвы. Это одна из причин, почему зимой у нас много грязи, поскольку почва разносится. У нас грязные улицы, а в Париже такого нет. Там мало открытой почвы, а все улицы закрыты брусчаткой и асфальтом. Поэтому у них меньше грязи, но это уже другая тема", — рассказала Евгения Кулеба.

Больше о проблемах с укрытиями и застройщиками в Киеве и особенностях развития города читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Мэр не должен привязываться к менталитету людей с 1990-х": депутат Киевсовета Кулеба — о политике Кличко.