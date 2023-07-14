"Мэр не должен привязываться к менталитету людей из 1990-х": депутат Киевсовета Кулеба — о политике Кличко

Политик пояснила "Телеграфу", кто на самом деле имеет реальную власть в Киеве и почему мэр "заслужил" выговор

После очередной попытки Банковой заменить главу Киевгорадминистрации конфликт между центром и городскими властями только на первый взгляд снова утих. В соцсетях, СМИ и на заседаниях Киевсовета давление на Виталия Кличко не становится слабее ни на день. На орехи мэру столицы достается за все: от дорог, подтоплений и укрытий — до пешеходных переходов и цветов.

Об укрытиях и полномочиях военной администрации, об озеленении и транспортных проблемах столицы. На эти и другие темы "Телеграф" разговаривал с Евгенией Кулебой — депутатом Киевсовета, учредительницей и руководительницей общественной организации "Город-сад".

*О чем именно говорили активисты на встрече с главой КГГА, готов ли городской голова увольнять руководителя Департамента транспорта и почему Кличко такой неуступчивый — читайте в первой части интервью.

О выговоре Кличко и укрытиях

— Довольны ли вы решением президента относительно объявления выговора Виталию Кличко из-за укрытий?

— Какая-то реакция должна быть, ведь, во-первых, погибли люди, а во-вторых, был уже осуществлен осмотр укрытий. Очень интересно, что есть выводы и экспертиза КГГА, также есть выводы экспертизы ГСЧС Киева, и есть выводы экспертизы министра Александра Камышина. И это все три разные оценки и взгляда.

Очевидно, оценка КГГА самая оптимистичная в стиле, там все замечательно, супер-укрытия, не переживайте. Конечно, нужно было отреагировать на эту ситуацию, ничего плохого не вижу в выговоре, тем более он касался частного случая гибели людей, и я думаю, что такое решение адекватное.

— В продолжение темы укрытий возникла проблема полномочий. В кулуарах Киевсовета говорят, что 80% полномочий главы КГГА с начала войны Центр передал военной администрации. Соответствует ли это действительности?

— Это манипуляция и ложь. Возможно, на бумаге действительно 80 процентов полномочий находятся у военной администрации, а в реальности нет. Кличко как руководил городом, так и руководит, он назначает директоров департаментов. Директора департаментов представляют бюджетные запросы, а на их основе голосуется, формируется и выделяется бюджет. Следовательно, у меня возникает вопрос: "Кто управляет городом"? Городом управляет тот, кто управляет бюджетом, а бюджетом руководит лично Кличко, а также его люди.

— Что произошло в истории с укрытиями: Киевсовет выделил средства, Кличко, грубо говоря, завизировал данное решение КГС, а потом куда ушли эти деньги? Они наконец дошли до РГА?

— Во-первых, эти деньги были у РГА, там есть определенные проблемы с возможностью их использования, с тем, насколько вовремя проводят тендеры. Но утверждение о том, что главы РГА подчиняются президенту, это тоже было и является манипуляцией Кличко.

Во-вторых, мы можем сходить к председателям РГА и спросить, сколько раз в жизни они видели президента и сколько раз в неделю они видели мэра. Так как все они подчинены мэру. Это все люди системные, можно посмотреть их биографии. Они все работали на каких-то должностях в РГА, они этакие карьерные кадры. Они зависят от бюджета, который формируется Кличко. Это все команда Кличко. Когда он начинает рассказывать, что ему назначают (глав РГА), а он им даже не может выписать выговор, то это все манипуляция и ложь.

— То есть никакого политического подтекста в критике Кличко за просчеты председателей РГА нет, это не очередные политические трения?

— Политический подтекст заключается в том, что подсказывают Кличко его политтехнологи (это мое личное мнение). Я не претендую на истину, но думаю, что это подход и стратегия политтехнологов объяснять неэффективное управление городом, неэффективные решения и коррупцию политическим подтекстом.

Евгения Кулеба: "Городом руководит тот, кто руководит бюджетом, а бюджетом руководит Кличко"

О перенасыщении города автотранспортом

— Одной из системных проблем города является транспорт, пробки, парковки, эвакуация и т.д. Кажется, в Киеве визуально выросло количество автомобилей. Есть ли вообще на данном этапе выход из этого тупика? Или условно мы превратимся в Нью-Йорк (США)?

— Надо возвращаться к нашему разговору о форуме устойчивой мобильности. У нас не было бы столько автомобилей, будь нормальный общественный транспорт. Я три года жила в Страсбурге. Город достаточно большой. У меня был автомобиль, и я всегда очень серьезно думала, садиться ли за руль. Потому что пройтись пешком, проехаться на велосипеде или на общественном транспорте было всегда гораздо приятнее, быстрее, чем ехать на машине.

На авто нужно было долго объезжать, парковок нет, а если находишь место для паркинга, оно очень дорогое. Это верная стратегия мобильности в городе. Когда город делает все для того, чтобы создать идеальные условия для использования общественного транспорта, велоинфраструктуры и чтобы человек использовал машину только тогда, когда ему нужно поехать за город или в супермаркет, чтобы закупить продукты на неделю для своей семьи. А не, извините, ездить за угол, потому что ты не можешь пройти пешком, не можешь проехаться на общественном транспорте, сесть на трамвай, потому что его нет.

— Возможно, это вопрос к менталитету "совка", который до сих пор остается у некоторых людей, а не к городским властям?

— Простите, но при "совке" был прекрасный общественный транспорт. Посмотрите фотографии "совка", как выглядел Крещатик, сколько там было общественного транспорта и сколько автомобилей — пустая улица, без пробок. Поэтому "совок" – это плохое сравнение. В этом случае как раз скорее надо говорить о 1990-х и "нулевых", когда началось уничтожение общественного транспорта и культ какой-никакой разбитой, но собственной машины.

Мы же знаем, что наш менталитет как раз иной, у нас человек может жить в ободранной, арендованной квартире, но "тачка" должна быть крутая. Потому что, мол, все должны видеть мою крутую "тачку". Однако, каким бы ни был менталитет, у города должна быть современная стратегия. Мэр не должен привязываться к менталитету людей из 1990-х. А ему нужно, чтобы они потом проголосовали за него. Он думает только о своих электоральных перспективах, а не о том, как сделать город современным, удобным и безбарьерным.

О выборах и "кресле" Кличко

— Кажется, он будет участвовать в выборах президента, если выборы когда-нибудь будут…

— Подождите, а как это они могут не быть?! У нас вроде бы демократическое общество.

— Кажется, его амбиции идти в президенты и парламент со своей политсилой, а не дальше оставаться у власти столицы. Или какой вы можете сделать прогноз в этом смысле?

— По тому, как он сейчас себя позиционирует, может быть, и так. В то же время, наблюдая за ним в сессионном зале, немного устала от нытья на тему, как его бедного оскорбляют и притесняют, и какие политические репрессии он испытывает. Для меня это не позиция сильного лидера, а такого себе нытика. Возможно, у него есть амбиции (президентско-парламентские. —Авт.), скорее всего да, но увидим, когда будут зарегистрированы кандидаты.

Евгения Кулеба: "У нас не было бы столько автомобилей, будь нормальный общественный транспорт"

— Вы учились в Киевском институте международных отношений, работали дипломатом, а потом пошли в политику… Так каковы ваши политические цели?

— Дипломатом я работала мало и туда больше не вернусь. Сейчас я лидер женского движения в городе Киеве "Зе!Женщины".

— Поэтому уточняю, какие именно у вас амбиции: политика, общественная деятельность, депутатство? Наконец, планируете ли занять "кресло" того же Кличко?

— Я никогда не вкладывала свои амбиции в конкретные должности. Моя миссия скорее реализованные проекты и достигнутые результаты. Если мне для достижения определенных результатов нужна должность — надо занимать должность. Так и вышло с политикой. Я никогда не хотела быть депутатом, это не была моей амбицией. Мне предложили, и я поняла, что могу сделать больше для города в своей сфере урбанистики. Потому что моя общественная организация "Город-сад" работает именно в этой сфере.

На самом деле делаю то же, просто имею больше полномочий, возможностей и влияния на городские власти. По этой причине точно не мыслю категориями должностей. Я не знаю, захочу ли баллотироваться на следующих выборах, или нет. Все будет зависеть от тех инструментов, которые мне понадобятся. Я говорю искренне и не уклоняюсь от однозначного ответа. Это искренне так.

О застройщиках

— Как бы вы оценили активность застройщиков, ведь, несмотря на войну, сейчас в городе продолжаются локальные строительства, сопровождающиеся громкими скандалами? Насколько для Киева это острая проблема и как ее решить?

— Было недолгое затишье. Хотя вы помните историю, когда на третий день начала полномасштабного вторжения россии в Цимлянском переулке сносили историческое здание. То есть вспышки неуместности и неадекватности все равно были. Но сейчас, видите ли, "Ковальская" тоже снесла здание, а по результатам еще и подала на Дмитрия Перова в суд.

Сейчас еще появилась информация (и активисты проверяли), что в экопарке "Осокорки" тоже ведут строительные работы, потому что краны работают. Я думаю, что застройщики немного выжидали, и это связано с отсутствием финансирования. Мы ведь знаем, что люди покупают жилье на вторичном рынке, они не инвестируют в новое строительство, а в целом арендуют. Мало кто покупает, и на первичном рынке было затишье. Хотя все равно, по всей видимости, работа где-то ведется.

О цветах и озеленении Киева

— Давайте вернемся к проблематике жизнедеятельности Киева. Вам, как женщине, нравится ли количество цветов в городе? Несмотря на войну, Зеленстрой активно занимается озеленением. По вашему мнению, достаточно ли цветов и кустов, или наоборот мало?

Евгения Кулеба: "В Киеве с озеленением все неплохо"

— (Смеется) Во-первых, я знаю очень много мужчин, занимающихся цветами и любящих цветы. Поэтому это один из гендерных стереотипов о том, что только женщины видят цветы в городе. Хотя мне приятно, когда есть цветы.

Во-вторых, думаю, что в условиях войны у нас хорошо работает Киевзеленстрой, они адекватно ухаживают за зелеными насаждениями, но единственное – это вопрос вкуса.

Мне категорически не нравятся цветочные композиции в виде разных картинок. Считаю это неуместным использованием бюджета, но это опять же — вопрос вкуса.

— А как вы относитесь к таким новациям, как железные конструкции с цветами, которые устанавливают по городу (на решетках или вешают на столбы) или экспериментальные луга с сорняком или травой?

— Если не ошибаюсь, этот "сорняк" называется мавританский газон. Хороший эксперимент — и эти мавританские газоны, и эти луга. Очень хорошо. Единственное, как в любом эксперименте, есть некоторые проблемы.

Помните же скандал, когда установили табличку "Мы не косим траву" (у нас не только эксперимент с лугами, но и отсутствием кошения травы в определенных местностях), а затем ее покосили? На том месте был пожар и другие скандальные обстоятельства. Как видим, в то же время есть такие баги, и их нужно объяснять горожанам, адекватно общаясь с людьми.

Мне кажется, что с озеленением все хорошо. Единственное, что хотелось, чтобы оно было более равномерным по городу. У нас традиционно (и это тоже политика городского головы) более ухоженный центр. Да, мы знаем о главных объектах мэра — это Владимирская горка, она в очень хорошем состоянии, туда постоянно выделяют средства, или парк "Наталка". В то же время мест по уходу гораздо больше. Например, есть парк "Нивки", "Сырец", которые находятся в достаточно плохом состоянии. Но Киев в целом цветущий город.

— Какие еще фишечки есть в западных странах по части озеленения городов, внедряемых в таких урбанистических пространствах, в городах-миллионниках?

— Очень многое зависит от истории этих городов. Вот вы, например, знаете, что в Париже на улице нет деревьев, там достаточно много скверов и парков, но когда вы идете по улице, то в лунках деревья не растут. Такова особенность этого города. Поэтому там, кстати, очень жарко летом, и парижане пытаются в это время уехать из города. Поэтому есть разные подходы.

Евгения Кулеба: "У нас грязные улицы, а в Париже такого нет"

В то же время есть общее, что объединяет такие прогрессивные европейские города. Например, там нет омолаживающей обрезки. Недавно мы приняли новые рекомендации по уходу за кроной, у которой тоже нет омолаживающей обрезки. Хотя до этого она была, и убивала очень много деревьев. В то же время ее эффективность по омоложению никак не доказана. Скорее всего, ее нет.

В Европе – это системная работа. Там действительно много пространств, на которых не косят траву, сохраняются природные ландшафты. Также есть особенность и у Киева — у нас траву косят до земли, из-за чего открывается очень много почвы. Это одна из причин, почему зимой у нас много грязи, поскольку почва разносится. У нас грязные улицы, а в Париже такого нет. Там мало открытой почвы, а все улицы покрыты брусчаткой и асфальтом. Поэтому у них меньше грязи, но это уже другая тема.

Подходы разные, однако в то же время все города понимают, что в условиях глобальных изменений климата обязательно нужна поддержка таких "островов" охлаждения, как зеленые зоны и водоемы города.