Высотки вместо парка. В Киеве на Осокорках по-тихому возводят ЖК у озер

Местность на Осокорках считалась заминированной, но военные пропустили застройщика

В Киеве застройщики снова посягнули на лакомый кусок природоохранной территории на Осокорках в Дарницком районе столицы. На участке близ озер Небреж и Тяглое, где запрещено застраивать природную экосистему, девелоперы начали строительство нового жилого комплекса. Этот случай — не первый — местные жители с переменным успехом защищают зеленый островок природы в столице и требуют создать здесь экопарк.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом скандале:

Новая попытка застроить озера

Вокруг озер появились краны

Киевский активист Дмитрий Перов сообщил, что строительная компания Stolitsa Group, вероятно, предприняла еще одну попытку строительства ЖК H2O (бывшая "Патриотика на озерах"). В настоящее время строительные работы проходят на берегу озер Тяглое и Небреж, к югу от жилого массива Осокорки. Активист также предоставил фотодоказательства, что на территорию привезли строительные краны, они стоят у озер.

Проход к озерам был ограничен в связи с военным положением

"С начала полномасштабной войны проход к озерам ограничен для населения. Как военные запустили туда строительную технику — непонятно", — пишет Перов.

Застроить зеленую зону на Осокорках пытается компания Stolitsa Group. Предыдущая попытка была в июле прошлого года — началось массовое движение бетоновозов, несмотря на блокпосты и запрет заходить туда гражданским лицам. По словам Перова, было начато засыпание озера Небреж, которое согласно целевому назначению — теперь отнесено к застройке объектами жилищного и социально-бытового назначения.

Почему здесь нельзя строить

На схеме границ зон охраняемого ландшафта в Киеве видно, что местность вокруг озер Мартышев, Небреж и Тяглое входит в зону охраняемого ландшафта. Эта местность охраняется не просто так и имеет вполне понятную цель — сохранить экосистему озер, влияющую на природу всего Киева. Именно поэтому эту землю строго-настрого запрещено застраивать.

Кроме того, на территории этих водно-болотных угодий сосуществуют сотни видов птиц и растений, среди которых представители Красной книги Украины.

Активисты приводят распоряжение КГГА №979 от 17.05.2002, согласно которому на этой местности запрещается проведение земляных, строительных работ без разрешения управления охраны памятников истории, культуры и исторической среды.

Поскольку территория имеет природно-заповедный и природоохранный статус, в Киевском Окружном Административном Суде обжалуется разрешение, выданное на строительство в прибрежной водозащитной полосе озер, территории памятника ландшафта "Исторический ландшафт Киевских гор и долины г. Днепр".

В начале этого года активисты уже протестовали против идущей прокладки дороги через этот парк. Планировалось строительство новой улицы от проспекта Григоренко через экопарк "Осокорки". На строительство новой улицы выделили даже средства из бюджета города. Но прокладывание новой магистрали через болотистую местность могло улучшить позиции врага в случае повторного наступления на Киев.

"Экопарк Осокорки – это сплошь заболоченная территория с так называемыми пойменными лугами, которые каждую весну заливает весеннее половодье и которые остаются заболоченными ориентировочно до середины лета . Чтобы пройти через такую территорию бронетехникой, нужно проводить серьезную инженерную подготовку, и только после направлении для наступательных действий.Что делает в этой ситуации КГГА?Даёт распоряжение проложить широкую насыпную магистраль через наиболее заболоченную часть территории, что делает ее легкопроходимой", — отмечали активисты.

Проект предусматривал сочетание улицы Григоренко с продолжением Большой кольцевой, обходить села Процев, Гнедин и Вишенки и закончиться перекрестком с южной частью Киевской обходной дороги.

Еще в 2018 году на месте потенциальной застройки решили создать ландшафтный парк "Экопарк Осокорки". На строительном участке между активистами и представителями застройщика не раз происходили столкновения.

Застройщик не скрывает, что посягнул на озера

"H2О — Аж два озера" — так и написано на странице застройщик Stolitsa Group без лишних реверансов в сторону того, чтобы скрыть намерения посягательства на озера.

"Два два озера" обещает охватить новый высотный ЖК

" Экономическая правда" писала, что Stolitsa Group якобы обещала достроить расположенный рядом жилые комплексы "Патриотика" и "Эврика" на Теремках в обмен на передачу прав на земельный участок и содействие процессу строительства. "Патриотику" и "Эврику" не смог завершить старый застройщик – банк "Аркада" Константина Паливоды.

Визуализация застройки вокруг озер

Владелицей Stolitsa Group является бизнесвумен Владислава Молчанова. Ее бизнес-партнер Денис Москаль возглавляет Постоянную комиссию Киевсовета по экологической политике.

Строительство на Осокорках

Также ранее в сеть попадали схемы застройки района Осокорки, которые наглядно показывали, что новая улица будет проходить между озерами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве сожгли автомобиль представителям движения "Гонор". Они связывают нападение на их противодействие застройке Экопарка Осокорки.