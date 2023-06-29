В Киеве культовое здание "Цветы Украины" продают за 5 млн долларов, но судебная война еще продолжается

Застройщик должен был обязательно согласовывать продажу с КГГА

В Киеве не утихают строительные скандалы. Так, павильон "Цветы Украины" по ул. Сечевых Стрельцов, 49, в Шевченковском районе столицы выставили на продажу за 5,03 млн долларов. Соответствующее объявление появилось на платформе OLX.

Как известно, нынешний владелец здания хотел его перестроить, но помешали активисты и горожане, добивавшиеся сохранения объекта. Кроме того, здание после резонансного противостояния между застройщиком и противниками демонтажа признали государственным архитектурным памятником.

В объявлении о продаже указывается, что торгово-офисный комплекс находится на первой линии застройки. Объект имеет площадь 3139 квадратных метров, он находится на участке площадью 13,9 соток и пребывает в постоянном пользовании.

Кроме того, указывается, что планирование и расположение комплекса позволяет разместить торговые площади, кафе, бар, ресторан и другие объекты сферы услуг.

Впрочем, как сообщила общественный деятель, член Главного совета в "Украинском обществе охраны памятников истории и культуры" Ольга Рутковская, попытка владельца продать коммерческие площади — еще не конец этой громкой истории.

"Господа", пытавшиеся уничтожить "Цветы Украины", выставили здание-памятку на продажу. В описании предложения продажи отсутствует важная информация — объект в судах и относится к культурному наследию Киева. Продажа, согласно закону, может быть только по согласованию с Департаментом охраны культурного наследия КГГА. Это минимум. Максимум – горе-владелец должен возместить ущерб территориальной общине, нанесенный его деятельностью", – написала активистка на своей Facebook-странице.

В комментариях под своим постом Рутковская добавила, что судебные процессы представляют собой существенные неудобства для потенциальных покупателей.

Другая пользовательница соцсетей — Елена Титова — отметила, что ни один суд так и не снял со здания статус памятника архитектуры.

Напомним, "Цветы Украины" — модернистическое здание 1985 года. В 2021 году оно было частично разрушено застройщиком, и с тех пор вокруг здания продолжается противостояние девелопера и активистов, выступающих за его сохранность.

Как сообщалось, в Киеве разразился новый строительно-политический скандал. Выяснилось, что 1,5 млрд грн дали из бюджета на дорогу застройщикам, связанным с рф и нардепом Еленой Шуляк.

Также "Телеграф" писал, что на этой неделе Кабмин объявил выговоры мэру Киева Виталию Кличко и главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко.

Это произошло после гибели людей из-за закрытых бомбоубежищ в столице.