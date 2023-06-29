У Києві культову будівлю "Квіти України" продають за 5 млн доларів, але судова війна ще триває

Забудовник мусив обов'язково погоджувати продаж з КМДА

У Києві не вщухають будівельні скандали. Так, павільйон "Квіти України" на вул. Січових Стрільців, 49, у Шевченківському районі столиці виставили на продаж за 5,03 млн доларів. Відповідне оголошення з'явилось на платформі OLX.

Як відомо, нинішній власник будівлі хотів її перебудувати, але на заваді стали активісти та містяни, котрі домагалися збереження об'єкту. Крім того, будівлю після резонансного протистояння між забудовником і противниками демонтажу визнали державною пам’яткою.

В оголошенні про продаж вказується, що торговельно-офісний комплекс розташований на першій лінії забудови. Об'єкт має площу 3139 квадратних метрів і міститься на ділянці площею 13,9 соток і перебуває у постійному користуванні.

Крім того, вказується, що "планування та розташування комплексу дозволяє розмістити торгові площі, кафе, бар, ресторан та інші об'єкти сфери послуг".

Втім, як повідомила громадська діячка, членкиня Головної ради в "Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури" Ольга Рутковська, спроба власника продати комерційні площі — ще не кінець цієї гучної історії.

"Добродії", що пробували знищити "Квіти України", виставили будівлю-пам'ятку на продаж. В описі пропозиції продажу відсутня важлива інформація — об'єкт в судах і належить до культурного надбання міста Києва. Продаж, згідно закону, може бути лише за погодженням від Департамент охорони культурної спадщини КМДА. Це мінімум. Максимум — горе-власник має відшкодувати збитки територіальній громаді, завдані його діяльністю", — написала активістка на своїй Facebook-сторінці.

У коментарях під своїм постом Рутковська додала, що самі судові процеси є суттєвими незручностями для потенційних покупців.

Інша користувачка соцмереж — Олена Титова — зазначила, що жоден суд не зняв з будівлі статусу пам'ятки архітектури.

Нагадаємо, "Квіти України" — модерністична будівля 1985 року. 2021 року була частково зруйнована забудовником, і відтоді навколо будівлі триває протистояння забудовника та активістів, які виступають за її збереження.

Як повідомлялось, у Києві спалахнув новий будівельно-політичний скандал. З'ясувалося, що 1,5 млрд грн дали з бюджету на дорогу забудовникам, пов’язаним з рф та нардепкою Оленою Шуляк.

Також "Телеграф" писав, що цього тижня Кабмін оголосив догани меру Києва Віталію Кличку та голові Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.

Це сталося після загибелі людей через закриті бомбосховища в столиці.