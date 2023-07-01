Висотки замість парку. У Києві на Осокорках по-тихому зводять ЖК біля озер

Місцевість на Осокорках вважалася замінованою, але військові пропустили забудовника

У Києві забудовники знову зазіхнули на ласий шматок природоохоронної території на Осокорках в Дарницькому районі столиці. На ділянці поблизу озер Небреж та Тягле, де заборонено забудовувати природну екосистему, девелопери почали будівництво нового житлового комплексу. Цей випадок — не перший — місцеві мешканці роками з перемінним успіхом захищають зелений острівець природи у столиці та вимагають створити тут екопарк.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цей скандал:

Нова спроба забудувати озера

Навколо озер з'явилися крани

Київський активіст Дмитро Перов повідомив, що будівельна компанія Stolitsa Group, ймовірно, розпочала ще одну спробу будівництва ЖК H2O (колишня "Патріотика на озерах"). Нині будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки. Активіст також надав фотодокази, що на територію привезли будівельні крани, вони стоять саме біля озер.

Прохід до озер був обмежений у зв'язку з воєнним станом

"З початку повномасштабної — прохід до озер обмежено для населення. Як військові запустили туди будівельну техніку — незрозуміло", — пише Перов.

Забудувати зелену зону на Осокорках намагається компанія Stolitsa Group. Попередня спроба була у липні минулого року — почався масовий рух бетоновозів попри блокпости і заборону заходити туди цивільним особам. За словами Перова, було розпочато засипання озера Небреж, яке згідно з цільовим призначенням — тепер віднесено до забудови об’єктами житлового та соціально-побутового призначення.

Чому тут не можна будувати

На схемі меж зон охоронюваного ландшафту в місті Києві видно, що місцевість навколо озер Мартишів, Небреж та Тягле входить до зони охоронюваного ландшафту. Ця місцевість охороняється не просто так і має цілком зрозумілу мету — зберегти екосистему озер, яка впливає на природу всього Києва. Саме тому цю землю суворо заборонено забудовувати.

Окрім того, на території цих водно-болотних угідь співіснують сотні видів птахів та рослин, серед яких є представники Червоної книги України.

Активісти наводять розпорядження КМДА № 979 від 17.05.2002, згідно з яким на цій місцевості забороняється проведення земляних, будівельних робіт без дозволу управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища.

Оскільки територія має природно-заповідний та природоохоронний статус, у Київському Окружному Адміністративному Суді оскаржується дозвіл виданий на будівництво в прибережній водозахисній смузі озер, території пам’ятки ландшафту "Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро".

На початку цього року активісти вже протестували проти ідеї прокладення дороги через цей парк. Планувалося будівництво нової вулиці від проспекту Григоренка через екопарк "Осокорки". На будівництво нової вулиці навіть виділили кошти з бюджету міста. Але прокладення нової магістралі через болотисту місцевість могло покращити позиції ворога у разі повторного наступу на Київ.

"Екопарк Осокорки – це суцільно заболочена територія з так званими заплавними луками, які кожної весни заливає весняна повінь і які залишаються заболоченими орієнтовно до середини літа. Щоб пройти через таку територію бронетехнікою, потрібно проводити серйозну інженерну підготовку, і лише після цього можна говорити про придатність напрямку для наступальних дій. Що робить в цій ситуації КМДА? Дає розпорядження прокласти широку насипну магістраль через найбільш заболочену частину території, що робить її легкопрохідною", — зазначали активісти.

Проєкт передбачав поєднання вулиці Григоренка з продовженням Великої кільцевої, оминати села Проців, Гнідин і Вишеньки та закінчитися перехрестям з південною частиною Київської обхідної дороги.

Зазначимо, що ще у 2018 році на місці потенційної забудови вирішили створити ландшафтний парк "Екопарк Осокорки". На будівельній ділянці між активістами та представниками забудовника не раз відбувалися зіткнення.

Забудовник не приховує, що зазіхнув на озера

"H2О — Аж два озера" — так і написано на сторінці забудовник Stolitsa Group без зайвих реверансів у бік того, щоб приховати наміри зазіхання на озера.

"Аж два озера" обіцяє охопити новий висотний ЖК

"Економічна правда" писала, що Stolitsa Group нібито обіцяла добудувати житлові комплекси "Патріотика", розташований поруч, та "Еврика" на Теремках в обмін на передачу прав на земельну ділянку та сприяння процесу будівництва. "Патріотику" та "Еврику" не зміг завершити старий забудовник – банк "Аркада" Костянтина Паливоди.

Візуалізація забудови навколо озер

Власницею Stolitsa Group є бізнесвумен Владислава Молчанова. Її бізнес-партнер Денис Москаль очолює Постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Будівництво на Осокорках

Також раніше у мережу потрапляли схеми забудови району Осокорки, які наочно показували, що нова вулиця проходитиме між озерами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві спалили автомобіль представникам руху "Гонор". Вони пов’язують напад із їхньою протидією забудові Екопарку Осокорки.