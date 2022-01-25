Київським активістам спалили машину: подробиці (фото)

Організація займається, серед іншого, захистом зелених зон від забудови.

У Києві в ніч із 24 на 25 січня спалили автомобіль представникам руху "Гонор". Вони пов’язують це із діями столичних забудовників, проти яких виступають. Підпал автомобіля – не перший випадок атак проти організації та її членів.

Про це розповіла депутат Київради Аліна Михайлова у Facebook. Однією з жертв нападу став 18-річний учасник організації, також її голові Сергію Філімонову облили огорожу навколо будинку фарбою та кинули голову свині у двір, поки він із дружиною та дитиною спали.

Депутат ініціювала створення Тимчасової контрольної комісії Київради для розслідування та чекає до неї представників інших фракцій.

Вигоріле авто

Автомобіль згорів практично вщент

У самій організації в тому, що сталося винними вважають деяких членів "Нацкорпусу" і забудовника Stolitsa Group Владу Молчанову. Вони пов’язують напад із їхньою протидією забудові Екопарку Осокорки.

Під час попередніх нападів учасників організації били телескопічними палицями. Почалися напади із січня.

Осокорки — житловий масив у лівобережній частині Києва та приваблива ділянка для забудовників. Місцеві активісти не хочуть забудови понад 200 га озер та заливних лугів висотками та виступають за створення на цій території екопарку.

Раніше "Телеграф" писав про смерть екоактивіста Максима Стравінського, який був одним із співзасновників ініціативи.