Боровся за Осокорки та дику природу: у Києві помер екоактивіст

Він боровся проти знищення дикої природи у столиці заради забудови.

У Києві після тривалої боротьби з онкологією помер екоактивіст Максим Стравинський.

Про це повідомили 16 листопада на сторінці ініціативи "Екопарк Осокорки", співзасновником якої він був.

" Коли ми застрягли в метушні тисяч завдань, саме ти не давав нам забути, наскільки світла і чиста, потужна і велична наша ідея ", — написали вони про Стравинського.

Він понад 15 років виборював збереження куточків дикої природи в сучасному урбанізованому Києві. За його сприяння чотири роки тому заснували громадську організацію "Екопарк Осокорки", яка боролася із забудовою та збереженням озер та прибережної зони. Саме цьому було присвячено останню посаду на його сторінці — боротьбі за природу Осокорок.

Як зазначили на сторінці фонду "Відродження", він був автором концепції Екопарку в Осокорках і саме під його керівництвом вдалося створити.

Друзі та соратники згадують Стравинського як харизматичного та інтелігентного. Анабелла Моріна зазначає, що його хвороба збіглася з початком тиску на організацію від забудовників, які "нацькували "інвесторів" квартир, ошуканих вкладників "Аркади ".

Остап Єднак нагадав, що Стравинський запам’ятається борцем за майбутнє киян та чисте довкілля, а також попросив замислитись, що люди залишають нащадкам.

Прощання зі Стравинським призначено на 18 листопада об 11.30 на вул. Байкова, 16, Київський крематорій.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові помер відомий скульптор, народний художник України Сейфаддін Гурбанов.