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Боролся за Осокорки и дикую природу: в Киеве умер экоактивист

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Максим Стравинский Новость обновлена 17 ноября 2021, 07:36
Максим Стравинский

Он боролся против уничтожения дикой природы в столице ради застройки.

В Киеве после продолжительной борьбы с онкологией умер экоактивист Максим Стравинский. 

Об этом сообщили 16 ноября на странице инициативе "Экопарк Осокорки", соучредителем которой он являлся. 

"Когда мы застряли в суматохе тысяч задач, именно ты не давал нам забыть, как светла и чиста, мощна и величественна наша идея", — написали они про Стравинского.

Он более 15 лет боролся за сохранение уголков дикой природы в современном урбанизированном Киеве. При его содействии четыре года назад основали общественную организацию "Экопарк Осокорки", которая боролась с застройкой и сохранностью озер и прибрежной зоны. Именно этому был посвящен последний пост на его странице — борьбе за природу Осокорок.

Как отметили на странице фонда "Возрождение", он был автором концепции Экопарка в Осокорках и именно под его руководством удалось добиться создания. 

Друзья и соратники вспоминают Стравинского как харизматичного и интеллигентного. Анабелла Морина отмечает, что его болезнь совпала с началом давления на организацию от застройщиков, которые "натравили "инвесторов" квартир, обманутых вкладчиков "Аркады".

Остап Еднак напомнил, что Стравинский запомнится борцом за будущее киевлян и чистую окружающую среду, а также попросил задуматься, что люди оставляют потомкам. 

Прощание со Стравинским назначено на 18 ноября в 11.30 на ул. Байкова 16, Киевский крематорий. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове умер известный скульптор, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов

Теги:
#Экология #Киев #Стравинский #Осокорки
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