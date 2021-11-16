Харьков потерял известного скульптора: скончался Сейфаддин Гурбанов

Скульптор скоропостижно скончался от COVID-19.

В Харькове умер известный скульптор, народный художник Украины, заслуженный художник Украины и Азербайджана, педагог Сейфаддин Гурбанов. Его жизнь коронавирус забрал 16 ноября.

Об этом сообщают в горсовете.

До своего 60-летия известный скульптор не дожил всего год. Ему накануне,19 октября, исполнилось 59 лет.

Его работы можно найти практически в каждом уголке Харькова. За несколько недель до смерти художника одна из них попала в книгу рекордов Украины — необычная композиция с тремя выдающимися поэтами-философами Григорием Сковородой, Мирзой Фатали Ахундовым и Абаем Кунанбаевым была открыта в "Сквере мыслителей". Она особенная тем, что вращается вокруг своей оси.

Кроме этой работы в творческом багаже Гурбанова — скульптуры для многих университетов, горельеф Владимиру Вернадскому, известные достопримечательности "Скрипач на крыше" и "Семь чудес Харькова".

Работа Гурбанова не ограничивалась Харьковом — его скульптуры можно найти и в Европе, и в столице Украины, и на его родине в Азербайджане.

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