Укр

Харьков потерял известного скульптора: скончался Сейфаддин Гурбанов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Сейфаддин Гурбанов Новость обновлена 16 ноября 2021, 13:15
Сейфаддин Гурбанов

Скульптор скоропостижно скончался от COVID-19.

В Харькове умер известный скульптор, народный художник Украины, заслуженный художник Украины и Азербайджана, педагог Сейфаддин Гурбанов. Его жизнь коронавирус забрал 16 ноября. 

Об этом сообщают в горсовете. 

До своего 60-летия известный скульптор не дожил всего год. Ему накануне,19 октября, исполнилось 59 лет. 

Его работы можно найти практически в каждом уголке Харькова. За несколько недель до смерти художника одна из них попала в книгу рекордов Украины — необычная композиция с тремя выдающимися поэтами-философами Григорием Сковородой, Мирзой Фатали Ахундовым и Абаем Кунанбаевым была открыта в "Сквере мыслителей". Она особенная тем, что вращается вокруг своей оси. 

Кроме этой работы в творческом багаже Гурбанова — скульптуры для многих университетов, горельеф Владимиру Вернадскому, известные достопримечательности "Скрипач на крыше" и "Семь чудес Харькова". 

Работа Гурбанова не ограничивалась Харьковом — его скульптуры можно найти и в Европе, и в столице Украины, и на его родине в Азербайджане. 

Ранее "Телеграф" писал, что коронавирус унес жизнь писателя Владимира Рутковского.

Теги:
#Харьков #Скульптура #Коронавирус #Сейфаддин Гурбанов
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