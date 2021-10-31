"Ненасытный ковид": умер знаменитый украинский писатель Владимир Рутковский

На момент смерти мужчине было 84 года.

В Одессе умер известный украинский поэт и детский писатель Владимир Рутковский. Причиной смерти называется COVID-19.

Об этом проинформировала пресс-служба издательства "Абабагаламага".

"Очень болезненная потеря для украинской литературы! Его блестящими произведениями зачитываются десятки тысяч детей и взрослых. Украинский мир обеднел на Автора, который дал нам пример благородного служения родной истории и родному слову", — сказано в сообщении.

Рутковский родился 18 апреля 1937 года в селе Крестителево, что в Черкасской области, однако взрослую жизнь прожил в Одессе.

Является лауреатом ряда государственных премий, среди которых Шевченковская премия и премия Леси Украинки.

Среди наиболее известных произведений писателя — серия приключенческих книг "Джуры" и фентезийный роман "Сторожевая застава", который в 2017 году был экранизирован.

Как сообщалось ранее, 31 октября в возрасте 103 лет ушел из жизни ветеран и патриот Украины Иван Аникиевич Залужный, который пережил Голодомор, Вторую мировую войну и потерял во время войны на Донбассе своего внука.