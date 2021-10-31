Легенда Второй мировой войны: ушел из жизни ветеран Иван Залужный

В 2014 году ветеран похоронил внука, который погиб, сражаясь за Украину на Донбассе

В Запорожской области скончался легендарный ветеран Второй мировой войны Иван Аникиевич Залужный. Он ушел из жизни в возрасте 103 лет.

Информацию о смерти уважаемого ветерана 31 октября сообщил активист Сергей Стерненко в собственном Telegram-канале.

Известно, что Иван Залужный был настоящим патриотом своей Украины в любом возрасте. Ему удалось пережить страшный Голодомор, пройти (и закончить в звании капитана первого ранга) Вторую мировую войну, а также отправить защищать на Донбасс своего единственного внука, также Ивана.

Ветеран с портретом погибшего внука

К сожалению, в августе 2014 года 23-летний Иван Гутник-Залужный был убит оккупантами. После этого Иван Аникиевич снялся в видео, в котором рассказал, как гордится подвигом своего внука.

"Мой внук часто говорил: "Я буду также защищать, как и мой дед защищал, я готов отдать жизнь за свободу своей Украины", — подчеркивал тогда ветеран.

Информацию о кончине Ивана Аникиевича подтвердил и губернатор Запорожской области Константин Брыль.

Причина смерти ветерана не сообщается. Вполне вероятно, она наступила по причине глубокой старости.

Редакционная команда "Телеграфа" скорбит об уходе Ивана Аникиевича Залужного за черту и высказывает свои искренние соболезнования родственникам покойного.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему на 84 году жизни скончалась заслуженная артистка Украины Мария Гонта.