Легенда Второй мировой войны: ушел из жизни ветеран Иван Залужный
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В 2014 году ветеран похоронил внука, который погиб, сражаясь за Украину на Донбассе
В Запорожской области скончался легендарный ветеран Второй мировой войны Иван Аникиевич Залужный. Он ушел из жизни в возрасте 103 лет.
Информацию о смерти уважаемого ветерана 31 октября сообщил активист Сергей Стерненко в собственном Telegram-канале.
Известно, что Иван Залужный был настоящим патриотом своей Украины в любом возрасте. Ему удалось пережить страшный Голодомор, пройти (и закончить в звании капитана первого ранга) Вторую мировую войну, а также отправить защищать на Донбасс своего единственного внука, также Ивана.
К сожалению, в августе 2014 года 23-летний Иван Гутник-Залужный был убит оккупантами. После этого Иван Аникиевич снялся в видео, в котором рассказал, как гордится подвигом своего внука.
"Мой внук часто говорил: "Я буду также защищать, как и мой дед защищал, я готов отдать жизнь за свободу своей Украины", — подчеркивал тогда ветеран.
Информацию о кончине Ивана Аникиевича подтвердил и губернатор Запорожской области Константин Брыль.
Причина смерти ветерана не сообщается. Вполне вероятно, она наступила по причине глубокой старости.
Редакционная команда "Телеграфа" скорбит об уходе Ивана Аникиевича Залужного за черту и высказывает свои искренние соболезнования родственникам покойного.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему на 84 году жизни скончалась заслуженная артистка Украины Мария Гонта.
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