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"Ненаситний ковід": помер знаменитий український письменник Володимир Рутковський

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Рутковський Новина оновлена 31 жовтня 2021, 22:35
Володимир Рутковський

На момент смерті чоловікові було 84 роки.

В Одесі помер відомий український поет та дитячий письменник Володимир Рутковський. Причиною смерті називається COVID-19.

Про це поінформувала пресслужба видавництва "Абабагаламага".

"Дуже болюча втрата для української літератури! Його блискучими творами зачитуються десятки тисяч дітей та дорослих. Український світ збіднів на Митця, який дав нам приклад благородного служіння рідній історії та рідному слову", — сказано у повідомленні.

Рутковський народився 18 квітня 1937 року в селі Хрестителеве, що на Черкащині, проте доросле життя прожив в Одесі.

Є лауреатом низки державних премій, серед яких Шевченківська премія та премія Лесі Українки.

Серед найвідоміших творів письменника — серія пригодницьких книг "Джури" та фентезійний роман "Сторожова застава", який у 2017 році був екранізований.

Як повідомлялося раніше, 31 жовтня у віці 103 років пішов із життя ветеран і патріот України Іван Анікійович Залужний, який пережив Голодомор, Другу світову війну та втратив під час війни на Донбасі свого онука.

Теги:
#Смерть #Володимир Рутківський #Коронавірус #Covid-19
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