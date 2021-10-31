Легенда Другої світової війни: пішов із життя ветеран Іван Залужний

2014 року ветеран поховав онука, який загинув, борючись за Україну на Донбасі

У Запорізькій області помер легендарний ветеран Другої світової війни Іван Аникійович Залужний. Він пішов із життя у віці 103 років.

Інформацію про смерть шанованого ветерана 31 жовтня повідомила активіст Сергій Стерненко у власному Telegram-каналі.

Відомо, що Іван Залужний був справжнім патріотом своєї України у будь-якому віці. Йому вдалося пережити страшний Голодомор, пройти (і закінчити у званні капітана першого рангу) Другу світову війну, і навіть відправити захищати на Донбас свого єдиного онука, також Івана.

Ветеран із портретом загиблого онука

На жаль, у серпні 2014 року 23-річного Івана Гутника-Залужного було вбито окупантами. Після цього Іван Аникійович знявся у відео, в якому розповів, як пишається подвигом свого онука.

"Мій онук часто говорив: "Я також захищатиму, як і мій дід захищав, я готовий віддати життя за свободу своєї України", — наголошував тоді ветеран.

Інформацію про кончину Івана Аникійовича підтвердив і губернатор Запорізької області Костянтин Бриль.

Причина смерті ветерана не повідомляється. Цілком ймовірно, що вона настала через глибоку старість.

Редакційна команда "Телеграфа" глибоко сумує через відхід Івана Аникійовича Залужного за межу Вічності та висловлює свої щирі співчуття родичам покійного.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на 84 році життя померла заслужена артистка України Марія Гонта.