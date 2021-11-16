Харків втратив відомого скульптора: помер Сейфаддін Гурбанов

Скульптор раптово помер від COVID-19.

У Харкові помер відомий скульптор, народний художник України, заслужений художник України та Азербайджану, педагог Сейфаддін Гурбанов. Його життя коронавірус забрав 16 листопада.

Про це повідомляють у міськраді.

До свого 60-річчя відомий скульптор не дожив лише рік. Йому напередодні, 19 жовтня, виповнилося 59 років.

Його роботи можна знайти практично у кожному куточку Харкова. За кілька тижнів до смерті художника одна з них потрапила до книги рекордів України — незвичайна композиція з трьома визначними поетами-філософами Григорієм Сковородою, Мірзою Фаталі Ахундовим та Абаєм Кунанбаєвим була відкрита у "Сквері мислителів". Вона особлива тим, що обертається довкола своєї осі.

Окрім цієї роботи у творчому доробку Гурбанова — скульптури для багатьох університетів, горельєф Володимиру Вернадському, відомі пам’ятки "Скрипаль на даху" та "Сім чудес Харкова".

Робота Гурбанова не обмежувалася Харковом – його скульптури можна знайти і в Європі, і в столиці України, і на його батьківщині в Азербайджані.

Раніше "Телеграф" писав, що коронавірус забрав життя письменника Володимира Рутковського.