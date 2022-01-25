Киевским активистам спалили машину: подробности (фото)
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Организация занимается, среди прочего, защитой зеленых зон от застройки.
В Киеве в ночь с 24 на 25 января спалили автомобиль представителям движения "Гонор". Они связывают это с действиями столичных застройщиков, против которых выступают. Поджог автомобиля — не первый случай атак против организации и ее членов.
Об этом рассказала депутат Киевсовета Алина Михайлова на Facebook. Одной из жертв нападения стал 18-летний участник организации, также ее главе Сергею Филимонову облили забор вокруг дома краской и бросили голову свиньи во двор, пока он с женой и ребенком спали.
Депутат инициировала создание Временной контрольной комиссии Киевсовета для расследования и ждет в ней представителей других фракций.
В самой организации в случившемся виновными считают некоторых членов "Нацкорпуса" и застройщика Stolitsa Group Владу Молчанову. Они связывают нападение с их противодействием застройке Экопарка Осокорки.
Во время предыдущих нападений участников организации избивали телескопическими дубинками. Начались нападения с января.
Осокорки — жилмассив в левобережной части Киева и привлекательный участок для застройщиков. Местные активисты не хотят застройки более 200 га озер и заливных лугов высотками и выступают за создание на этой территории экопарка.
Ранее "Телеграф" писал про смерть экоактивиста Максима Стравинского, который был одним из соучредителей инициативы.
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