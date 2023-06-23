Історичну будівлю зі "списка Кличка" знесли заради нового ЖК: всі подробиці гучного скандалу у Києві

Будинок на Жилянській залишався єдиною архітектурною пам'яткою Нової Забудови

Забудовники знесли історичний будинок на вулиці Жилянській, 47 у Києві для того, щоб звести багатофункціональний комплекс. Серед усіх будівель на вулиці, цей будинок був найстарішою забудовою, що збереглася до нашого часу. У подібних спорудах в 1860-х роках жили Старицькі, Драгоманови та інші видатні діячі.

Про те, що будинку більше немає повідомив у своєму дописі пам’яткоохоронець Дмитро Перов. "У ці хвилини забудовник "Ковальська" самовільно зносить найстарішу будівлю вул. Жилянська (одноповерховий будинок 1860-х рр. під № 47)", — йдеться в повідомленні. У коментарях також зазначають, що споруда була дерев'яною, що для Центрального історичного ареалу — рідкість.

Що найголовніше, у 2021 році цей будинок потрапив до так званого "Списку Кличка по культурній спадщині". Тоді мер столиці сформував список зі 100 цінних історичних будівель, а КМДА наклала мораторій на їх демонтаж або перебудову.

За фактом незаконного демонтажу цінної історичної забудови активіси написали звернення в Національну поліцію України. Однак як тільки поліція поїхала — роботи відновилися.

"Розмовляли з адвокатом руйнівників будівлі. Інна Михалевич поводилася досить грубо. На прохання показати дозвільні документи (звісно якщо вони є) на демонтаж історичної споруди, заявила, що "вьі тут никто" і "я Вам ничего не обязана". Тож, довелося знаходити цю інформацію з власних джерел. БК "Ковальська" не отримувала та не зверталась за отриманням погоджень Депаратаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо демонтажу історичної будівлі на Жилянській, 47. Забудовник не отримував погоджень Міністерства культури та інфоомаційної політики на проведення будівельних, земляних або інших видів робіт в Центральному історичному ареалі.

Аргументація представниці забудовника зводилася до того, що наразі — жодних будівельних робіт не проводиться. А здійснюються лише "підготовчі" роботи — "мьі вьівозим строительньій мусор"", — розповів Дмитро Перов в коментарі Телеграфу.

Сама компанія стверджує, що робить все законно. Підприємства групи працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях. Група починає відлік історії з 1956 року, тож командою було реалізовано вже 30 житлових об'єктів. ПБГ "Ковальська" — сімейна компанія. Засновником та головним акціонером та президентом групи є Пилипенко Олександр. Генеральним директором та одним зі співвласників є також Пилипенко Сергій.

У Ковальської посилаються на текст самого мораторію на сайті Київради, де прописано лише рекомендацію власникам утриматися від робіт. "Цей так званий мораторій був на рік, і він не має ніякої юридичної сили. Ми надамо свою юридичну позицію трохи пізніше", – повідомила компанія журналістам "Твоє місто".

У Департаменті культурної спадщини КМДА, за результатами огляду та фотофіксації споруди на вул. Жилянській, 47, було встановлено, що будинок відноситься до рядової забудови, не має яскраво виражених архітектурних стильових ознак та відповідного декоративного оформлення.

Водночас у Департаменті підтвердили, що садиба на вулиці Жилянській, 47 розташована в межах Центрального історичного ареалу. Із ними не погоджували проєктну документацію на будівництво за зазначеною адресою.