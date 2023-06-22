Чи призначать Кіма в Київ та що буде з Кличком? Свіжа інформація від джерел у владі

Розповідаємо про нюанси кадрових перестановок в Києві

В Офісі президента остаточно не визначились з кандидатом на заміну голови Київської військової адміністрації Сергія Попка, а переведення в Київ Віталія Кіма називають малоймовірним. Про це розповіли джерела "Телеграфу" у владі. Зазначимо, що дана інформація актуальна станом на вечір четверга.

"Прізвище Кіма звучало радше для того, щоб дратувати Кличка. Його призначення максимально малоймовірне, бо він сам не хоче йти в столицю", — каже один зі співрозмовників видання. Сам Кім, коментуючи цю інформацію "Лівому берегу" сказав, що "вперше про це чує".

"Якщо його призначать в Київ, то влада фактично втратить Миколаїв. Не секрет, що велику популярність там має той самий генерал Марченко і зараз Кім є таким компенсатором. Він теж досить популярний і тримає ситуацію під контролем. Однак останнім часом рівень його підтримки трохи знизився. Не в останню чергу через те, що в Офісі президента йому теж сказали знизити активність", — зазначає джерело видання.

Станом на зараз остаточного кандидата немає, хоча питання зняття з посади голови КМВА Попка, як кажуть джерела "Телеграфу", вже вирішене. Він "не впорався з поставленими задачами".

Також поки в ОП схильні залишити Кличка на посаді голови КМДА, хоча ще минулого тижня звільнення обговорювалось в якості можливого розвитку подій.

"Єрмак давно хоче усунути від влади Кличка, але треба це ще юридично оформити красиво", — говорить джерело в київській владі.

Як вже писав "Телеграф", серед основних кандидатів в якості "смотрящого" за Кличком (на посаду голови військової адміністрації Києва) були: міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Перший з них, як розповідали джерела, не захотів займати цей пост і хоче зосередитись на сфері оборони. А от Гайдай, якого називали найбільш ймовірним кандидатом, тиждень тому сказав "Телеграфу", що "такого рішення немає, принаймні, він про це не знає". При цьому Гайдай зізнався, що якщо таке рішення буде, то він може погодитись.

Також серед прізвищ лунав чинний очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Ходили також чутки про можливе повернення колишнього заступника Єрмака Кирила Тимошенка і навіть тіньового куратора "Великого будівництва" Юрія Голіка. Однак, станом на вечір 22 червня, остаточного рішення не прийнято. Станом на 19:30 наближені до влади телеграм-канали розповсюджували інформацію, що Віталій Кім нібито знаходиться в Києві і "проходить співбесіду".

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на найближчому засіданні в п’ятницю можуть бути ухвалення певні кадрові рішення через ситуацію з укриттями в столиці. Нагадаємо, в кінці травня під дверима закритого укриття в Деснянському районі столиці під час обстрілу загинули троє людей. Це спричинило гучний скандал і стало приводом як для обговорення звільнення Попка та Кличка, так і до розмов про можливі чистки серед голів районів в Києві.