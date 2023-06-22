Назначат ли Кима в Киев и что будет с Кличко? Свежая информация от источников во власти

Рассказываем о нюансах кадровых перестановок в Киеве

В Офисе президента окончательно не определились с кандидатом на место главы Киевской военной администрации Сергея Попко, а перевод в Киев Виталия Кима называют маловероятным. Об этом рассказали источники "Телеграфа" во власти. Отметим, что данная информация актуальна по состоянию на вечер четверга.

"Фамилия Кима звучала скорее для того, чтобы раздражать Кличко. Его назначение максимально маловероятно, потому что он сам не хочет идти в столицу", — говорит один из собеседников издания. Сам Ким, комментируя эту информацию "Левому берегу" сказал, что "впервые об этом слышит".

"Если его назначат в Киев, то власть фактически потеряет Николаев. Не секрет, что большую популярность там имеет тот же генерал Марченко и сейчас Ким является таким компенсатором. Он тоже достаточно популярен и держит ситуацию под контролем. Однако в последнее время уровень его поддержки немного снизился. Не в последнюю очередь из-за того, что в Офисе президента ему тоже сказали снизить активность", — отмечает источник издания.

По состоянию на данный момент окончательного кандидата нет, хотя вопрос снятия с поста главы КГВА Попка, как говорят источники "Телеграфа", уже решен. Он "не справился с поставленными задачами".

Также пока в ОП склонны оставить Кличко в должности главы КГГА, хотя еще на прошлой неделе увольнение обсуждалось в качестве возможного развития событий.

"Ермак давно хочет отстранить от власти Кличко, но нужно это еще юридически оформить красиво", — говорит источник в киевских властях.

Как уже писал "Телеграф", среди основных кандидатов в качестве "смотрящего" за Кличко (на должность главы военной администрации Киева) были: министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Первый из них, как говорили источники, не захотел занимать этот пост и хочет сосредоточиться на сфере обороны. А вот Гайдай, которого называли наиболее вероятным кандидатом, неделю назад сказал "Телеграфу", что такого решения нет, по крайней мере, он об этом не знает. При этом Гайдай признался, что если такое решение будет, он может согласиться.

Также среди фамилий раздавался действующий глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Ходили также слухи о возможном возвращении бывшего заместителя Ермака Кирилла Тимошенко и даже теневого куратора "Великого будівництва" Юрия Голика. Однако по состоянию на вечер 22 июня окончательное решение не принято. По состоянию на 19.30 приближенные к власти телеграмм-каналы распространяли информацию, что Виталий Ким якобы находится в Киеве и "проходит собеседование".

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на ближайшем заседании в пятницу могут быть приняты определенные кадровые решения из-за ситуации с укрытиями в столице. Напомним, в конце мая под дверью закрытого укрытия в Деснянском районе столицы во время обстрела погибли три человека. Это привело к громкому скандалу и стало поводом как для обсуждения увольнения Попко и Кличко, так и к разговорам о возможных чистках среди глав районов в Киеве.