Историческое здание из "списка Кличко" снесли ради нового ЖК: все подробности громкого скандала в Киеве

Дом на Жилянской оставался единственным архитектурным памятником Новой Застройки

Застройщики снесли исторический дом по улице Жилянской, 47 в Киеве для того, чтобы возвести многофункциональный комплекс. Среди всех зданий на улице этот дом был старейшей застройкой, сохранившейся до нашего времени. В подобных постройках в 1860-х годах жили Старицкие, Драгомановы и другие видные деятели.

О том, что дома больше нет сообщил в своем сообщении памятник охранник Дмитрий Перов. "В эти минуты застройщик "Ковальская" самовольно сносит старейшее здание ул. Жилянская (одноэтажный дом 1860-х гг. под № 47)", — говорится в сообщении. В комментариях также отмечают, что здание было деревянным, что для Центрального исторического ареала — редкость.

Что самое главное, в 2021 году этот дом попал в так называемый "Список Кличка по культурному наследию". Тогда мэр столицы сформировал список из 100 ценных исторических построек, а КГГА наложила мораторий на их демонтаж или перестройку.

По факту незаконного демонтажа ценной исторической застройки активисты написали обращение в Национальную полицию Украины. Однако как только полиция уехала — работы возобновились.

"Разговаривали с адвокатом разрушителей здания. Инна Михалевич вела себя грубо. По просьбе показать разрешительные документы (конечно если они есть) на демонтаж исторического сооружения, заявила, что "вьи здесь никто" и "я Вам ничего не обязана". Поэтому пришлось находить. эту информацию из собственных источников. БК "Ковальская" не получала и не обращалась за получением согласований Департамента охраны культурного наследия КГГА по демонтажу исторического здания на Жилянской, 47. Застройщик не получал согласований Министерства культуры и инфоомационной политики на проведение строительных, земляных или других видов работ в Центральном историческом ареале.

Аргументация представительницы застройщика сводилась к тому, что пока никаких строительных работ не проводится. А осуществляются только "подготовительные" работы — "мьи вывозим строительное мусора"", — рассказал Дмитрий Перов в комментарии Телеграфу.

Сама компания утверждает, что делает все законно. Предприятия группы работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Группа начинает отсчет истории с 1956 года, поэтому командой было реализовано уже 30 жилых объектов. ПБГ "Ковальская" — семейная компания. Основателем и главным акционером и президентом группы является Пилипенко Александр. Генеральный директор и один из совладельцев — Пилипенко Сергей.

В Ковальской ссылаются на текст самого моратория на сайте Киевсовета, где прописана только рекомендация владельцам воздержаться от работ. "Этот так называемый мораторий был на год, и он не имеет никакой юридической силы. Мы предоставим свою юридическую позицию чуть позже ", – сообщила компания журналистам "Твой город".

В Департаменте культурного наследия КГГА по результатам осмотра и фотофиксации сооружения на ул. Жилянской, 47 было установлено, что дом относится к рядовой застройке, не имеет ярко выраженных архитектурных стилевых признаков и соответствующего декоративного оформления.

В Департаменте подтвердили, что усадьба на улице Жилянской, 47 расположена в пределах Центрального исторического ареала. С ними не согласовывали проектную документацию на строительство по указанному адресу.