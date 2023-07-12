Стояли еще с 1990-х годов: в Киеве на Шулявке и "Берестейской" снесли десятки МАФов (ФОТО)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1057
Сейчас территорию у остановок озеленяют и закладывают скверы
В Шевченковском районе Киеве сразу около двух станций метро — "Шулявская" и "Берестейская" демонтировали около 30 МАФов и мини-магазинчиков.
Убирали торговые киоски работники КП "Благоустройство" по приказу Департамента благоустройства КГГА.
Так, в частности, на Берестейском проспекте у выхода со станции метро "Шулявская" демонтировали около двух десятков МАФов, в том числе киоски полиграфкомбината "Пресса Украины", где еще с 1990-х годов продавали печатную периодику и канцелярию.
Вместо малых архитектурных форм возле метрополитена уже начали обустраивать сквер с лавочками, деревьями и газоном.
Вместе с тем близ "Берестейской" на входе в подземный переход зеленстроевцы также вместо снесенных ларьков начали обустраивать зеленые зоны с клумбами.
Коммунальщики убрали около десятка МАФов и чуть выше — у трамвайной остановки (ул. Лагерная). Отдельные МАФы торговцев там "окопались" также с 90-х годов прошлого века. На их месте проложат пешеходные дорожки, высадят новые деревья, разобьют газон и установят новые лавочки для отдыха в обустроенном сквере.
Напомним, власти Киева решили озеленить Деснянский район. На посадку кустов и деревьев объявили тендер на сумму более 6 миллионов гривен.
Ранее "Телеграф" писал, что тем временем в Киеве застройщик пытается осудить известного активиста после демонтажа здания в центре города.