Стояли еще с 1990-х годов: в Киеве на Шулявке и "Берестейской" снесли десятки МАФов (ФОТО)

Сейчас территорию у остановок озеленяют и закладывают скверы

В Шевченковском районе Киеве сразу около двух станций метро — "Шулявская" и "Берестейская" демонтировали около 30 МАФов и мини-магазинчиков.

Убирали торговые киоски работники КП "Благоустройство" по приказу Департамента благоустройства КГГА.

Так, в частности, на Берестейском проспекте у выхода со станции метро "Шулявская" демонтировали около двух десятков МАФов, в том числе киоски полиграфкомбината "Пресса Украины", где еще с 1990-х годов продавали печатную периодику и канцелярию.

Остатки фундамента от МАФов на Шулявке

Новый сквер возле станции метро "Шулявская". Фото — Анна Пирогова

Вместо малых архитектурных форм возле метрополитена уже начали обустраивать сквер с лавочками, деревьями и газоном.

Фото — Анна Пирогова

Мусор после "зачистки" ларьков еще не успели вывезти

В то же время один киоск хитрые коммерсанты поставили неподалеку прямо на дороге

Наземная остановка общественного транспорта, где еще недавно продавались шаурма, сигареты и напитки

Вместе с тем близ "Берестейской" на входе в подземный переход зеленстроевцы также вместо снесенных ларьков начали обустраивать зеленые зоны с клумбами.

Улица Лагерная возле "Берестейской" зажила по-новому

Коммунальщики убрали около десятка МАФов и чуть выше — у трамвайной остановки (ул. Лагерная). Отдельные МАФы торговцев там "окопались" также с 90-х годов прошлого века. На их месте проложат пешеходные дорожки, высадят новые деревья, разобьют газон и установят новые лавочки для отдыха в обустроенном сквере.

С 1990-х на этом месте был мини-базар, секонд-хенд и МАФы с едой и товарами ширпотреба

Напомним, власти Киева решили озеленить Деснянский район. На посадку кустов и деревьев объявили тендер на сумму более 6 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что тем временем в Киеве застройщик пытается осудить известного активиста после демонтажа здания в центре города.