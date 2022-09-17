В Киеве установили МАФ прямо на велодорожку: разгорелся скандал

В ситуации уже разбираются, но пока ларек всего лишь развернули дверьми к проезжей части

В Киеве владельцы МАФа решили установить ларек таким образом, чтобы его дверь открывалась прямо на велодорожку.

Как сообщила депутат киевского городского совета Ксения Семенова в своем Фейсбук, конструкция была обнаружена на улице Полевой. По ее словам с ситуацией уже разбираются компетентные службы.

"Ни один оператор подъемника, владелец МАФа, вообще тупо никто не додумался бы поставить ларек дверью на проезжую часть дороги", — отметила она.

При то Семенова добавила, что из-за проблем с работой общественного транспорта в столице все больше людей пользуется велосипедами и самокатами, а потому эта дорожка является весьма загруженной.

Тем временем сооснователь общественной инициативы "Пассажиры Киева" Александр Рак сообщил, что обратился к Киевавтодору за разъяснением.

"Выписали предписания, 3 дня на предоставление разрешительной документации, сейчас МАФ повернули дверью на проезжую часть, но обзор с велодорожки еще хуже. Буду следить дальше", — отметил он.

МАФ развернули дверьми к проезжей части

Как сообщалось ранее, в августе в Киеве приняли решение останавливать общественный транспорт во время воздушной тревоги. В сети возникло много споров и возмущений со стороны местных жителей, поэтому администрация города поспешила внести ясность.