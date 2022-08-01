"Платить второй раз не надо": КГГА прояснила громкое решение о транспорте во время тревоги

С частными перевозчиками ситуация сложнее, но им рекомендуют сделать то же самое

После того как местные власти Киева приняли решение, что весь наземный транспорт на время воздушной тревоги будет останавливать движение, в сети возникло много споров и возмущений со стороны местных жителей. Администрация города поспешила внести ясность в это решение.

Как отмечается в официальном Telegram-канале КГГА, водителей обяжут по окончании воздушной тревоги ждать пассажиров, вышедших из транспорта, на той же остановке, куда они их довезли. При этом платить за проезд повторно после отбоя тревоги не нужно.

"Трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы — до ближайшей остановки или расширение проезжей части — "карманы"", — говорится в сообщении КГГА.

После отбоя водители коммунального транспорта будут ждать пассажиров в течение 10 минут на той остановке, куда они их довезли. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться в транспортное средство, могут воспользоваться следующим.

В КГГА говорят, что проезд в таких случаях не придется оплачивать повторно, а контролеров предупредят об этом и дадут соответствующие инструкции.

К слову, частных перевозчиков также попросили зачислять пассажирам предварительно уплаченный проезд после возобновления движения, однако согласятся ли они на это — пока неизвестно.

Напомним, что о жизни Киева летом во время военного положения в стране можно узнать больше в фоторепортаже "Телеграфа".