Разбитая вражеская техника, противотанковые ежи и жара: как живет Киев летом (фоторепортаж)

Как живут киевляне и гости столицы в эти жаркие дни.

Шестой месяц Украина продолжает сопротивление против российских оккупантов. На протяжении 159 дней украинские силы обороны ведут борьбу с российскими захватчиками, которые полномасштабно вторглись в страну 24 февраля.

Украинские города и села регулярно подвергаются постоянным вражеским атакам. Как это не дико звучит, но украинцы привыкают жить в нынешних реалиях.

Несмотря на регулярные воздушные тревоги и риск, что в любой момент может "прилететь", Украина и Киев продолжают жить.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, по состоянию на конец июля в Киев вернулось около трех миллионов жителей, уехавших после полномасштабного вторжения россии. По его словам, людей в городе стало больше также за счет вынужденных переселенцев. Их в Киеве зарегистрировано около 100 тысяч. Более 15 тысяч из них – дети.

Как живет Киев в эти летние военные дни — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".

На Михайловской площади в центре столицы проходит выставка разбитой военной техники рф. Основная часть экспозиции привезена из Гостомеля, на аэродроме которого 24 февраля произошла масштабная атака врага. Эта выставка, как напоминание врагу: так будет с каждым захватчиком и террористом, который ступит на нашу землю.

В центре Киева проходит выставка разбитой российской техники

Посмотреть ее могут все желающие

Противотанковые ежи напоминают, что война продолжается

В центре украинской столицы вывесили огромный баннер в поддержку героев обороны Мариуполя.

Баннер в поддержку героев обороны Мариуполя

В тоже время Киев продолжает жить своей обычной жизнью. Киевляне и гости столицы неспешно прогуливаются центром города. На набережной в выходной день много молодежи. Несмотря на войну люди отдыхают и радуются лету.

В центре столицы всегда многолюдно

В выходной день пробок не наблюдается

В жаркие дни хорошо отдыхать возле Днепра

На набережной много отдыхающих

Фото: Ян Доброносов

Напомним, 1 августа в КГГА сообщили, что в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение. Пассажиры в это время должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию.