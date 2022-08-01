Огонь своих по своим был: стало известно о трагических ошибках в первые дни вторжения

Впрочем, раздачу оружия всем желающим в первые дни войны Маршал назвал правильным решением

После изгнания российских оккупантов из Киева и Киевской области, город наладил интенсивную подготовку к вероятному повторному вторжению и сформировал должным образом подготовленные группировки войск. А в первые дни после 24 февраля, несмотря на большое желание защитить столицу, необходимого уровня координации действий между добровольцами, терробороной, военными, правоохранителями не было, и порой это приводило к трагедиям.

Об этом рассказал начальник департамента патрульной полиции, "киборг" полковник Евгений Жуков в интервью Дмитрию Гордону. Он прокомментировал слухи, что в первые дни от friendly fire в Киеве погибли 35 человек. "Я не знаю, сколько [от огня] своих по своим погибло точно, но такие факты были", — сказал Жуков. Объяснив это тем, что одни подразделения что-то путали и стреляли по другим подразделениям.

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Жуков также отметил, что свободная раздача оружия всем желающим в Киеве в первые дни войны представляла определенную опасность. В частности, из-за того, что к моменту налаживания четкого взаимодействия между защитниками, были случаи огня по своим. Впрочем, само решение он назвал верным. По словам Жукова, розданное оружие до сих пор находится на руках у населения, однако организованного использования этого оружия за пять месяцев войны зафиксировано не было.

Отдельные случаи friendly fire полковник полиции, в частности, объяснил слухами о том, что российские диверсионно-разведывательные группы вскрыли в Киеве склады с формой и гаражи разных служб и начали ездить по городу, маскируясь под украинцев. Впрочем, он заявил, что танки, прорвавшиеся в Киев, скорее всего, были все же украинскими. Ведь если бы прорыв был реальным, события в столице могли бы развиваться больше по сценарию Бучи, когда в городе закрепляется бронетехника и начинаются зверства.

Как сообщал "Телеграф", у россиян огонь по своим часто заканчивается гораздо эффектнее. В частности, в конце июля они сбили в Херсонской области собственный ударный вертолет Ка-2.