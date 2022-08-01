Вогонь своїх по своїх був: стало відомо про трагічні помилки у перші дні вторгнення

Втім, роздачу зброї усім охочим у перші дні війни Маршал назвав правильним рішенням

Після вигнання російських окупантів з Києва та Київської області, місто налагодило інтенсивну підготовку до ймовірного повторного вторгнення і сформувало належним чином підготовлені угруповання військ. А у перші дні після 24 лютого попри велике бажання захистити столицю, необхідного рівня координації дій між добровольцями, теробороною, військовими, правоохоронцями не було, і часом це призводило до трагедій.

Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції, "кіборг" полковник Євгеній Жуков в інтерв’ю Дмитрові Гордону. Він прокоментував чутки, що у перші дні від friendly fire у Києві загинуло 35 людей. "Я не знаю, скільки [від вогню] своїх по своїм загинуло точно, але такі факти були", — сказав Жуков. Пояснивши це тим, що одні підрозділи щось плутали і стріляли по іншим підрозділам.

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Жуков також зазначив, що вільна роздача зброї всім охочим у Києві в перші дні війни становила певну небезпеку. Зокрема, через те, що до моменту налагодження чіткої взаємодії між оборонцями, траплялись випадки вогню по своїм. Втім, саме рішення він назвав правильним. За словами Жукова, роздана зброя і досі перебуває на руках у населення, однак організованого використання цієї зброї за п’ять місяців війни зафіксовано не було.

Окремі випадки friendly fire полковник поліції зокрема пояснив чутками про те, що російські диверсійно-розвідувальні групи повскривали у Києві склади з формою та гаражі різних служб і почали їздити по місту, маскуючись під українців. Втім, він заявив, що танки, які прорвались до Києва, швидше за все були все ж українськими. Адже, якби прорив був реальним, події в столиці могли би розвиватись більше за сценарієм Бучі, коли у місті закріплюється бронетехніка і починаються звірства.

Як повідомляв "Телеграф", у росіян вогонь по своїм часто закінчується значно ефектніше. Зокрема, наприкінці липня вони збили на Херсонщині власний ударний вертоліт Ка-2.