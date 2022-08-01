Розбита ворожа техніка, протитанкові їжаки та спека: як живе Київ влітку (фоторепортаж)

Як живуть кияни та гості столиці у ці спекотні дні.

Шостий місяць Україна продовжує чинити опір проти російських окупантів. Протягом 159 днів українські сили оборони борються з російськими загарбниками, які повномасштабно вторглися до країни 24 лютого.

Українські міста та села регулярно зазнають постійних ворожих атак. Як це не дико звучить, але українці звикають жити у нинішніх реаліях.

Незважаючи на регулярні повітряні тривоги та ризик, що будь-якої миті може "прилетіти", Україна та Київ продовжують жити.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, станом на кінець липня до Києва повернулося близько трьох мільйонів жителів, які поїхали після повномасштабного вторгнення росії. За його словами, людей у місті побільшало також за рахунок вимушених переселенців. Їх у Києві зареєстровано близько 100 тисяч. Понад 15 тисяч із них – діти.

Як живе Київ у ці літні військові дні – дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

На Михайлівській площі у центрі столиці відбувається виставка розбитої військової техніки росії. Основну частину експозиції привезли з Гостомеля, на аеродромі якого 24 лютого відбулася масштабна атака ворога. Ця виставка як нагадування ворогові: так буде з кожним загарбником і терористом, який ступить на нашу землю.

У центрі Києва проходить виставка розбитої російської техніки

Подивитися її можуть усі охочі

Протитанкові їжаки нагадують, що війна триває

У центрі української столиці вивісили величезний банер на підтримку героїв оборони Маріуполя.

Банер на підтримку героїв оборони Маріуполя

Водночас Київ продовжує жити своїм звичайним життям. Кияни та гості столиці неквапливо ходять центром міста. На набережній у вихідний день багато молоді. Незважаючи на війну люди відпочивають і радіють літу.

У центрі столиці завжди багатолюдно

У вихідний день пробок не спостерігається

У спекотні дні добре відпочивати біля Дніпра

На набережній багато відпочиваючих

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, 1 серпня у КМДА повідомили, що у Києві наземний громадський транспорт, у тому числі й приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятимуть рух. Пасажири в цей час повинні залишити салон і пройти до найближчого укриття.