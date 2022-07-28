Ракетный удар по Киевщине: появились новые подробности утреннего обстрела

Целью российских кафиров стал инфраструктурный объект на Киевщине

В результате удара россиян по разным регионам Украины утром 28 июля – дня, когда впервые отмечается День государственности, пострадал, в частности, Вышгородский район Киевщины. И в сети появилось видео момента попадания ракеты.

На ролике слышен мощный взрыв и видно, как поднимается над местом прилета облако дыма. Позже появилась информация, что по Киевской области враг выпустил 5 ракет. В ответ сработало ПВО, но все ракеты сбить не удалось.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, инцидент произошел в одной из громад Вышгородского района. Целью атаки стал объект инфраструктуры. Какой именно, глава региона не уточнил. Но сообщил, что на место выехали соответствующие службы.

В свою очередь начальник полиции Киевской области Андрей Небитов отметил, что в результате удара, по предварительным данным, нет информации о пострадавших и погибших. Спасатели и экстренные службы разбирают завалы и тушат огонь, а полицейские фиксируют последствия авиаудара. Оба чиновника призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.

Как сообщал "Телеграф", ракеты по северным областям Украины — Киевщине и Черниговщине сегодня утром выпустили с территории Беларуси. Однако мониторинговая миссия "Белорусский Гаюн" не видит сейчас предпосылок для вторжения по этому направлению.