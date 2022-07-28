Ракетний удар по Київщині: з’явились нові подробиці ранкового обстрілу

Ціллю російський окупантів став інфраструктурний об’єкт на Київщині

Внаслідок удару росіян по різним регіонам України зранку 28 липня – дня, коли вперше відзначається День державності, постраждав зокрема Вишгородський район Київщині. І у мережі з’явилось відео моменту влучання ракети.

На ролику чутно потужний вибух і видно, як піднімається над місцем прильоту хмара диму. Пізніше з'явилась інформація, що по Київщині ворог випустив 5 ракет. У відповідь спрацювала ППО, але всі ракети збити не вдалось.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інцидент стався в одній з громад Вишгородського району. Ціллю атаки став об’єкт інфраструктури. Який саме, голова регіону не уточнив. Але повідомив, що на місце одразу виїхали відповідні служби.

Своєю чергою начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов зазначив, що внаслідок удару, за попередніми даними, нема інформації про потерпілих та загиблих. Рятувальники та екстрені служби розбирають завали і гасять вогонь, а поліцейські фіксують наслідки авіаудару. Обидва чиновника вкотре закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу прямувати в укриття.

Як повідомляв "Телеграф", ракети по північних областях України – Київщині та Чернігівщині сьогодні зранку випустили з території Білорусі. Проте моніторингова місія "Беларускі Гаюн" не бачить зараз передумов для вторгнення з цього напрямку.