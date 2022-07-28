Первый День государственности Украины: Зеленский выступил с видеообращением

Украинский лидер уверен, что Украина победит в нынешней войне, как делала это всегда

В четверг, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности, учрежденный в прошлом году и совпадающий с Днем крещения Киевской Руси. В связи с этим президент Владимир Зеленский записал праздничное обращение к народу, подчеркнув важность не только этой даты, но и каждого нынешнего дня, в котором куется независимость и свобода нашего государства.

Видео с выступлением украинского лидера появилось в его официальном Telegram-канале. Политик подчеркнул, что во время войны каждые новые сутки для нашей страны — это день государственности.

Зеленский подчеркнул, что ежедневно мы сражаемся на множестве направлений для того, чтобы доказать всему миру — мы свободная и суверенная страна, отдельное государство, а не чья-та колония или часть чужой империи.

"Она [Украина] берет свое начало минимум полторы тысячи лет назад. С времени официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорыв и Лыбидь основали столицу Украины, — заявил президент. — Она имеет славные военные традиции. Она — родина знаменитых воинов, несломленных борцов за собственную свободу и государственность. На Руси, на Сичи, в боях Первой и Второй мировой войны. В Холодном Яру, в Карпатских лесах, под Крутами. Все этапы государственности Украины, ее защиты и борьбы за нее можно описать одним предложением: мы были, есть и будем!"

Не обошел Владимир Зеленский в своем обращении и тему войны. Глава государства уверен, что нашим военнослужащим сегодня помогают все предки, смотрящие на эту войну с небес.

"Наши ангелы имеют крылья. Но под ними — оружие. Мы никогда не достаем его первыми. Но если нападают на наш дом — стоим до последнего", — подчеркнул он.

Также Зеленский акцентировал внимание на том, что украинскому народу неизвестно слово "рабство", ведь мы свободолюбивы и готовы защищать свою землю.

"Мы будем драться за свою государственность до последнего — последнего дыхания, последнего патрона, последнего солдата. Только не нашего, а вражеского. Мы будем жить, чтобы бороться, и бороться, чтобы жить. Мы не сдадимся, пока не прогоним со своего дома последнего оккупанта", — сказал президент.

Свое поздравление глава государства завершил словами поздравления и уже традиционным возгласом "Слава Украине".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой ответ Владимир Зеленский предложил Евросоюзу дать россии за весь тот террор, который страна-агрессор устраивает в ХХI веке.