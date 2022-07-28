День крещения Киевской Руси - Украины 2022: лучшие открытки и картинки к празднику

День Крещения Киевской Руси - Украины в войну приобретает еще большее значение для украинцев

В четверг, 28 июля, в Украине отмечается один из знаковых праздников этого месяца День Крещения Киевской Руси – Украины. В 2022 году эта дата совпала еще и с Днем украинской государственности, который в прошлом году учредил президент Владимир Зеленский.

Государственный праздник День Крещения Киевской Руси – Украины основал в 2008 году президент Виктор Ющенко. Большинство историков склоняются к тому, что что Русь приняла крещение в 988 году, так что в 2022 году исполнится 1034 лет Крещения Киевской Руси – Украины.

Православные украинцы в этот день чтят память святого равноапостольного князя Владимира Великого, который принял крещение и ввел христианство на Руси в качестве основной религии. Считается, что с принятием христианства тогдашнее государство получило мощный импульс к развитию культуры и образования. Обычно в этот день проходит торжественная литургия и крестный ход.

"Телеграф" предлагает читателям подборку красивых поздравительных открыток и картинок к празднику крещения Киевской Руси — Украины. Отправьте ту, которая понравилась, своим родным и просто знакомым в соцсетях или с помощью какого-либо мессенджера.

Напомним, в августе в Украине празднуется много важных церковных дат. В частности, 14 августа православные отмечают так называемый Медовый спас.