День хрещення Київської Русі — України 2022: найкращі листівки та картинки до свята

День Хрещення Київської Русі — України у війну набуває ще більшого значення для українців

У четвер, 28 липня, в Україні відзначається одне із знакових свят цього місяця День Хрещення Київської Русі – України. В 2022 році ця дата співпала ще й з Днем української державності, який минулого року заснував президент Володимир Зеленський.

Державне свято День Хрещення Київської Русі – України заснував у 2008 році президент Віктор Ющенко. Більшість істориків схиляються до того, що Русь прийняла хрещення у 988 році, тож у 2022 році виповниться 1034 років Хрещення Київської Русі – України.

Православні українці цього дня вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який прийняв хрещення і ввів християнство на Русі як основну релігію. Вважається, що з прийняттям християнства тодішня держава отримала потужний імпульс розвитку культури та освіти. Зазвичай у цей день проходить урочиста літургія та хресна хода.

"Телеграф" пропонує читачам добірку гарних вітальних листівок та картинок до свята хрещення Київської Русі – України. Відправте ту, яка сподобалася, своїм рідним і просто знайомим у соцмережах або за допомогою якогось месенджера.

Нагадаємо, у серпні в Україні святкується багато важливих церковних дат. Зокрема, 14 серпня православні відзначають так званий Медовий спас.