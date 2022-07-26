Якою буде погода на початку серпня: народний синоптик дав оптимістичний прогноз

Спека почне поступово спадати і змінятись комфортними температурами

В Україну поступово приходить антициклон Lebrecht, який несе з собою нестабільну погоду і поступове зниження температури. Ця тенденція зберігатиметься і на початку серпня. Він, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, почнеться зі спеки, але незабаром температурний режим зміниться і порадує більш комфортними температурами.

Так описав погоду цьогорічного серпня "Телеграфу" Деркач. Згідно з його даними, початок серпня буде теплим, подекуди навіть спекотним. При цьому небо над Україною буде переважно безхмарним, відповідно, очікувати дощів у цей час не варто. Але приблизно в середині першої декади місяця почнеться поступове зниження температури повітря. Хоча дні все ще будуть досить теплими.

Наближення осені почне відчуватись ближче до середини серпня, прогнозує Деркач. Хоча більш відчутним це буде все ж ночами – вони будуть сповненими прохолоди. А вдень нерідко дощитиме, що, в цілому, і збиватиме температуру.

Як повідомляв "Телеграф", у Гідрометцентрі обіцяють – на фоні довготривалих спостережень серпень 2022 очікується все ж теплішим за кліматичну норму. Хоча перелом до осені все ж планується на прийдешній місяць.